리바운드율 49.6%↓…생산비·CO₂ 배출 절감 현장 적용 확대해 안전·친환경 건설 기술 선도

[헤럴드경제=박로명 기자] DL건설은 ‘헬릭스 구조’(섬유를 나선형으로 꼬아 만든 구조)의 ‘PET 섬유복합체’(플라스틱 소재를 섬유로 가공한 것)와 진동 분산시스템을 활용한 터널용 ‘숏크리트’에 대한 신기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

이번 신기술은 기존 강섬유 보강재 대비 분산성·시공성·내구성·안전성 측면은 물론 친환경적 효과까지 거둘 수 있는 혁신적인 기술로 유니온물산, 동해종합기술공사와 공동 개발했다.

숏크리트는 콘크리트를 압축공기와 함께 분사하여 시공하는 방식이다. 터널·지하구조물 등 구조체 보강이나 표면 피복에 주로 사용된다. 이 신기술은 PET 섬유복합체를 진동 분산시스템을 통해 정량 투입 후 균일하게 분산시킨다.

콘크리트와 잘 혼합되어 뭉치는 현상이 발생하지 않아 다른 섬유복합체보다 더 좋은 성능을 발휘할 수 있다. 이를 통해 ‘리바운드율’(숏크리트를 분사할 때, 재료가 표면에 붙지 않고 튕겨 나오는 비율)을 약 49.6%까지 낮출 수 있고 콘크리트 생산 비용을 18.6% 절감할 수 있다.

이번 신기술로 토양 및 지하수 오염도를 줄이고 폐기물 처리비를 절감할 수 있다. 폐 PET를 이용해 재활용도 가능하며, CO₂ 배출량 감소로 탄소중립 정책 실현에도 기여할 수 있다.

수분에 따른 부식이 발생하지 않아 수분이 많은 해수 구간에서도 시공이 가능하며 내구성 확보도 가능하다. 현재 DL건설은 인덕원-동탄10공구와 옥정-포천2공구에 해당 기술을 적용해 시공 예정이다.

DL건설 관계자는 “품질과 경제성은 물론 안전성과 친환경성까지 확보한 기술”이라며 “앞으로도 친환경 신기술 개발을 통해 ESG 경영을 강화하고 지속 가능한 건설 현장을 만들어 가겠다”고 밝혔다.