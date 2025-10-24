[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 이철우 지사가 지난 23일부터 이틀동안 경주 APEC 준비현장을 찾은 김민석 국무총리와 함께 APEC 정상회의 현장 최종 점검을 진행하고 있다고 24일 밝혔다.

2025년 APEC 정상회의를 일주일여 남긴 시점에 APEC 현장 최종 점검에 나선 김민석 총리는 전날 김해공항에서 VIP 입국 경로 등 항공시설을 점검한 후 취임 후 8번째로 경주 APEC 현장을 찾았다.

이날 현장 점검은 경주 엑스포 대공원에 마련된 경제전시장, 정상회의장, 미디어센터, 우양미술관, PRS 및 만찬장 순으로 이어졌으며 마무리 회의 후 보문단지 야간경관 개선 현장을 점검했다.

경제 전시장 안내를 맡은 김상철 APEC 준비지원단장은 “전시장은 과거와 현재, 대한민국이 이끄는 새로운 미래’라는 주제로 조성됐다“며 ”APEC 기간 대한민국 산업․기술의 우수성과 경제의 굳건함을 전 세계에 알리는 장으로 역할을 할 것으로 기대한다”고 했다.

또 “경제 전시장 맞은편 K-테크 쇼케이스에는 삼성, 현대차, 메타 등 국내․외 대기업들과 스타트업 기업들이 정상회의 참가자들과 글로벌 기업 관계자들에게 세계적 기술을 선보일 준비를 하고 있다”고 설명했다.

이후 김민석 국무총리, 이철우 경북지사 등 일행은 인테리어 공사가 진행 중인 정상회의장과 미디어센터를 둘러보고 문화 행사 개최 예정인 우양미술관과 정상 만찬 준비에 한창인 라한호텔을 점검했다.

김민석 국무총리는 “그동안 숨 가쁘게 달려온 준비 과정의 결실이 눈앞에 다가온 만큼 모든 준비가 완벽하게 마무리될 수 있도록 마지막까지 열정과 책임을 다해주길 바란다”고 당부했다.

이철우 경북지사는“혼란스러운 국제 정세와 중앙정치의 공백 속에서도 작년 6월 APEC 유치 이후 지방에서는 흔들림 없이 준비를 지속해 왔다”며 “도는 행사가 끝날 때까지 긴장을 늦추지 않고 역대 최고의 행사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”말했다.