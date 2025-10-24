[헤럴드경제=최원혁 기자] 대학수학능력시험에 여러 차례 도전하는 ‘N수생’ 4명 중 1명은 월평균 가구소득이 800만원 이상인 가정의 자녀인 것으로 나타났다.

23일 국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원이 교육부로부터 받은 ‘N수생 사교육비 조사 모델 개발 용역 보고서’에 따르면 2024학년도에 대학에 입학한 N수생 1만1946명 중 월평균 가구소득이 800만원 이상이라고 답한 사람은 전체의 23.4%인 2801명이었다.

월 소득이 500만∼600만원이라고 답한 사람은 8.6%였고 이어 300만∼400만원(7.6%), 400만∼500만원(7.1%) 순이었다. 올해 우리나라 4인 가구 기준 중위 소득은 609만원이다.

월 소득 800만원 이상 구간의 N수생들이 사교육을 경험한 비율은 85.5%로 다른 소득 구간 집단보다 높은 것으로 파악됐다.

N수생의 사교육 비용을 부담하는 주체와 부담 비중을 보면 보호자가 사교육비의 90% 이상을 부담했다는 응답이 74.6%로 가장 많았다.

사교육 비용이 부담스러운지에 대한 질문에는 ‘부담이 큰 편이었다’(32.3%), ‘부담이 매우 컸다’(13.7%)라고 응답한 사람이 전체의 절반가량이었다. 그러나 N수 결과 ‘희망 대학에 입학하지 못했다’고 응답한 사람은 전체의 68.1%에 달했다.

2024학년도에 대학에 입학한 N수생의 23.4%는 ‘2025학년도 대입을 준비하고 있다’고 응답했다.

또다시 수능을 치를 것이라고 응답한 사람은 자연 계열(29.4%)에서 가장 많았고 예체능 계열(25.4%), 공학계열(25.3%)이 뒤를 이었다. 의약학 계열은 12.3%로 가장 적었다.

김 의원은 “N수생 증가세가 두드러지고 있지만 현황이나 사교육 실태 파악은 사실상 부재한 실정”이라며 “N수생 사교육비의 유형과 규모, 정부 정책의 영향 등을 분석해 제도적 대안을 마련해야 한다”고 말했다.