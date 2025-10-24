김장철 수요 겨냥…생굴 물량 10% 확대

[헤럴드경제=전새날 기자] 이마트는 제철 수산물을 최대 50% 할인 판매하는 행사를 연다고 24일 밝혔다.

이마트는 생굴 주산지인 경남 통영에서 첫 경매를 알리는 ‘초매식’이 열리며 생굴 철이 시작되자, 오는 29일까지 봉지굴(250g)을 보다 저렴한 가격에 선보이기로 했다.

신세계포인트 적립 시 30%를 할인하고 행사 카드 결제 시 20%를 추가로 할인해 정상가의 절반 수준으로 판매한다. 상품은 SSG닷컴 이마트몰에서도 살 수 있다.

물량은 작년 행사보다 10% 늘린 33톤을 준비했다. 이마트 봉지굴은 통영과 거제, 고성 등 남해안 천혜의 자연환경에서 키운 참굴이다.

올해 굴 생산은 양호해, 이마트는 작년보다 생산량이 20% 늘 것으로 보고 있다. 지난달 태풍이 없었고 이달 초 비가 이어지면서 영양염(수중 생물 성장에 필수적인 무기영양소) 공급이 활발했기 때문이다. 또 해수 온도도 비교적 안정적이었다.

이마트 관계자는 “이달 말 햇굴이 본격 출하되고 다가오는 김장철에 굴 수요가 늘어나는 만큼 햇굴을 저렴하게 구매할 수 있는 행사를 준비했다”고 밝혔다.

작년 이마트 수산 매출을 보면 10월 21일부터 한 달간 생굴 매출이 연간 매출의 25%를 차지할 정도로 수요가 집중됐다.

탱글탱글한 식감과 바다의 단맛이 살아있는 달마새우도 제철을 맞았다. 이마트는 이번 행사에서 달마새우 회를 처음으로 선보인다. 신세계포인트 적립 시 20%를 할인한다. 달마새우는 금어기가 끝난 9월 이후 어획이 시작된다. 제철은 이달부터 오는 12월까지로, 강한 단맛과 특유의 식감을 즐길 수 있다.

이 밖에 이마트는 국산 생새우와 모둠회를 신세계포인트 적립 시 30% 할인해 판매한다.