통합 누리집·카톡 채널 공식 오픈 부처·지역·품목별 소비행사 정보 제공

[헤럴드경제=유재훈 기자]중소벤처기업부(장관 한성숙는 국가단위 대규모 소비축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌(Korea Grand Festival)’ 통합 누리집과 카카오톡 플러스 채널을 23일 공식 오픈했다고 밝혔다.

‘코리아 그랜드 페스티벌’은 오는 29일부터 12일간 전국 곳곳에서 온·오프라인을 통해 동시다발적으로 열리는 초대형 소비축제다. 10개 정부 중앙부처, 지자체, 유통업계, 전통시장, 중소기업, 소상공인 등이 모두 참여한다.

통합 누리집에는 ▷부처별 판매전 ▷대표 상품 할인율 등 주요혜택 ▷시·도별 지역 특별행사 ▷상생소비복권·상생페이백 등 다양한 프로그램이 분야별로 정리됐다.

각 부처가 주관하는 대표 프로그램은 ‘주요행사 세부내용’ 메뉴에서 확인할 수 있다. 여행가는 가을(문체부), 농축산물 할인·소프라이즈(농식품부), 코리아 세일 페스타(산업부), 동행축제(중기부), 우체국쇼핑(과기부) 등 부처별 주요 행사에 대한 상세페이지 링크를 제공한다.

‘분야별 할인상품 안내’ 페이지에서는 자동차, 가전, 생필품, 패션·의류, 수산물, 축산물, 숙박, 문화레저, 소상공인 온라인쇼핑몰 기획전 등 대표 상품별 할인정보, 판매전 내용을 안내한다.

지역사랑상품권 할인 및 디지털온누리상품권 환급·할인, 상생소비복권상생페이백, 신용카드사 혜택, 공공·민간 배달앱 이벤트 등 주요 소비촉진 이벤트에 관한 모든 정보는 ‘주요혜택 한눈에’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

이대건 중기부 소상공인정책관은 “부처별, 지역별, 품목별 소비행사 정보를 하나로 묶어 입체적으로 제공함으로써, 국민들이 언제 어디서 무슨 행사가 열리는지 한 눈에 확인할 수 있도록 공식 소통창구를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “국가적 소비축제에 국민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.