김용범 실장·김정관 장관 미국 방문 뒤 인천공항서 기자들 만나 “APEC 계기 타결 기대한다면 갈 길이 멀어”

[헤럴드경제=서영상 기자] 김용범 대통령실 정책실장은 24일 한미 관세협상과 관련해 “일부 진전은 있었다”면서도 “핵심 쟁점에 대해 아직도 양국 입장이 팽팽하게 대립하고 있는 상황이 지속되고 있다”고 밝혔다.

관세협상 후속논의를 위해 ‘무박 3일’ 일정으로 미국을 방문하고 이날 귀국한 김 실장은 인천국제공항에서 기자들을 만나 “(핵심) 쟁점에 대해 구체적인 내용은 말씀드리기 어렵다”면서 이같이 말했다.

김 실장은 “많은 부분에서 의견이 좁혀져 있다”면서도 “마지막에 가장 중요한 한두 가지에서 양국 입장이 끝까지 대립하는 형국인데 전형적인 협상의 모습”이라고 말했다.

다음 주말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 계기로 협상이 타결될 것으로 보는지 묻는 질문에는 “이제 추가로 대면 협상할 시간은 없다”며 “APEC은 코앞이고 그래서 날은 좀 저물고 있는데, APEC 계기 타결을 기대한다면 갈 길이 멀다”고 했다.

그러면서 “협상이라는 것이 막판에 또 급진전되기도 하기 때문에 끝까지 노력을 하겠다”고 덧붙였다.

김정관 장관은 구체적인 협상 상황에 대해 “아직 조금 진행 중인 부분들이 있다”며 “몇가지 쟁점들이 남아 있고, 그게 굉장히 중요한 순간에 와 있는 상황이다. 마지막까지 최선을 다해 보겠다”고 밝혔다.

관세협상 추가 논의를 위해 지난 22일 미국 워싱턴 DC를 재방문한 김 실장과 김정관 산업부장관은 하워드 러트닉 상무장관을 만나 협상을 이어갔다.

미해결 쟁점인 3500억 달러(약 500조원) 대미 투자 패키지 구성 방안과 관련해 현금 비율, 자금 공급 기간 등이 의제에 올랐을 것으로 보인다.