[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 월성원자력본부는 다음달 18일까지 ‘2025 경주 APEC 정상회의’를 기념하고 국민들의 원자력에 대한 올바른 이해를 돕기 위해 ‘원자력 바로알기 퀴즈 룰렛이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 월성본부 홍보관을 방문하는 사람이면 누구나 참여할 수 있다. 안내데스크에서 퀴즈 미션을 받아 홍보관을 관람하며 정답을 찾는 방식으로 진행한다.

퀴즈는 모두 10문항으로 원자력에 관한 기초지식부터 안전, 환경, 방사선 등 다양한 분야로 구성돼 있다.

참여자들은 평화상, 화합상, 소통상 등 획득 점수에 해당하는 선물을 받을 수 있다.

월성원자력본부는 앞으로도 원자력의 중요성을 알리고 국민과의 소통을 지속하기 위해 다양한 참여형 이벤트를 추진할 예정이다.

권원택 본부장은 “경주 APEC 정상회의를 기념해 마련된 이번 ‘원자력 바로알기 퀴즈 룰렛이벤트’를 통해 APEC 기간 동안 경주를 찾으시는 많은 분들이 행사에 참여해 원자력의 가치와 중요성을 자연스럽게 이해하는 기회가 되길 바란다“고 말했다.