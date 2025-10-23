[헤럴드경제=조범자 기자] ㈜425가 운영하는 골프 관람 전문 플랫폼 ‘에티켓’이 론칭 6개월 만에 올해 한국 남녀 프로골프 투어에서 티켓 유통·대행 부문 시장점유율 1위에 올랐다.

지난 4월 KLPGA 투어 국내 개막전에서 첫선을 보인 ‘에티켓’이 시장 내 호평을 받으며 갤러리 중심 대표 브랜드로 자리매김했다는 평가다.

올 시즌 국내에서 개최되는 총 52개의 정규투어 중 유료 입장으로 진행된 43개 대회에서 ‘에티켓’이 티켓 유통에 참여한 대회는 제네시스 챔피언십까지 모두 12개 대회다. 점유율로는 약 28%로 2위 플랫폼과는 약 2배, 3위 플랫폼과는 약 3배 차이다.

누적 유통량으로는 지난 주 막을 내린 ‘더채리티클래식 2025’까지 총 25만장 이상 티켓을 관람시장에 유통 판매하고, 약 7000여 명의 골프 팬들이 회원으로 가입했다.

론칭 원년에 이 같은 성과를 낼 수 있었던 데에는 기존에 있던 플랫폼 대비 단순 티켓 판매·검표에 머무르지 않고, 갤러리의 소비 여정 전체를 아우르는 통합 서비스 경험을 제공한 결과라는 평가다.

특히 ‘에티켓’은 대회 인지, 관람 고려, 예매 결정, 관람 준비, 현장 관람, 재방문에 이르는 전 과정을 체계적으로 설계하고, 갤러리에게 필요한 정보와 경험을 쉽고 빠르게 제공함으로써 ‘관람의 질’을 크게 끌어올렸다.

사용자 측면에서는 ▷주요 포털 3사 검색 최적화, ▷국내 개최대회 일정 통합 제공, ▷모바일·웹 기반 직관적인 예매 시스템, ▷간편 로그인, ▷포인트 적립·선사용, ▷선물하기 기능, ▷카카오채널 연동 티켓 발송 및 QR 기반 입장, ▷인스타그램·카카오채널 연계 정보 제공 등 편의성과 접근성이 장점으로 꼽힌다.

또한 주최사, 대행사 등 관리자 측면에서는 ▷실시간 판매·입장 통계 대시보드, ▷대소량 초대권 발송 프로그램, ▷행운번호 기반 경품 추첨 시스템, ▷출입증·주차권 등 VIP 및 관계자 출입 관제 서비스, ▷온·오프라인 채널 통합 홍보, ▷통계 기반 결과 리포트 제공 등 운영 효율성과 마케팅 연계성이 좋은 평가를 받고 있다.

‘에티켓’을 운영하고 있는 주식회사 425의 이원준 대표는 15년 이상 골프 전문 대행사에서의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 전문적인 갤러리 정보 제공와 출입·관제 서비스를 제공하기 위해 에티켓을 론칭했다.

이 대표는 “투어 시장의 성장에 따라 관람 서비스에 대한 전문적인 관리가 필요하다고 느꼈다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 차별화된 서비스와 선진 관람 문화를 기반으로 주최사와 투어 브랜드의 가치를 함께 높여가는 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라고 전했다.