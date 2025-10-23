문화지구 내 권장업종 지원 방안, 차 없는 거리 운영 개선안, 일부 업종 제한 완화 등 다양한 의견 수렴... 인사동 문화지구에 관심 있는 누구나 참여 가능… 주민·상인 의견 수렴해 최종 관리계획 마련 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 10월 27일 오후 5시 종로1·2·3·4가동 주민센터에서 인사동 문화지구 관리계획 변경안 수립용역 주민설명회를 개최한다.

2014년 이후 변화된 지역 환경에 맞춰 새로운 관리계획을 수립하기 위해 진행한 연구용역 결과를 공유하고, 주민·상인 의견을 수렴해 최종안을 마련하기 위한 자리다.

구는 이번 설명회에서 문화지구 내 권장업종을 지원하는 방안과 차 없는 거리 운영 개선을 포함한 다양한 내용을 다룰 예정이다.

또 인사동과 주가로변 외의 지역에서 일부 업종 제한을 완화하고 권장업종을 확대하는 방안에 대해서도 의견을 받는다. 문화지구의 상업적 활성화와 지역 경제의 발전을 꾀하고 재개발 구역의 변화 요소를 반영해 주 가로변 구역을 조정하는 방안도 논의한다.

이번 설명회는 인사동, 관훈동, 공평동, 견지동, 낙원동, 경운동 일대를 포함하는 대한민국 제1호 문화지구 ‘인사동 문화지구’에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

정문헌 종로구청장은 “인사동 문화지구가 우리 전통문화의 가치를 잇고 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “관심 있는 분들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.