[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 10월 23일 오전 10시 연남동 끼리끼리5길 끝자락(연남동 375-95)에서 ‘홍익디자인고등학교 학생과 함께하는 연남동 벽화 채색 봉사’를 진행했다.

이번 행사는 연남동 ‘1동 1특화사업’의 일환으로 추진된 것으로, 사전에 주민 선호도 조사를 통해 선정된 디자인을 바탕으로 벽화 채색 작업이 이뤄졌다.

이날 현장에는 홍익디자인고등학교 학생 15명이 참여해 직접 붓을 들고 옹벽을 채색하며 지역의 공공미술 조성에 힘을 보탰다. 학생들은 수업에서 배운 디자인 감각을 실제 현장에서 실습, 사회봉사에 의미를 더했다.

작업을 마친 학생들은 “내가 그린 그림이 동네에 남는다고 생각하니 뿌듯하다” “작은 도움이지만 주민들이 이 길을 지나다닐 때마다 기분 좋은 마음이 들면 좋겠다”는 소감을 전하기도 했다.

박강수 마포구청장은 현장을 방문해 벽화 작업 중인 학생들을 격려하고 함께 벽화 채색 작업에 동참했다.

박강수 마포구청장은 “청소년들이 배운 재능을 지역에 나누며 공공미술 조성에 함께해 더욱 뜻깊은 봉사활동인 것 같다”며 “작은 손길이 모여 모두가 걷고 싶은 거리를 만들어 준 것에 감사드린다”고 말했다.