고발인 “굳이 차가 왔다 갔다하는 길에서”

누리꾼들 “사고 나라고 제사 지내나” 비판

자동차 고사가 진행되는 삼거리에서 차량들이 지나 가고 있다. [보배드림 갈무리]
[헤럴드경제=한지숙 기자] 도로 변에 차를 세운 채 한 여성이 술을 뿌리는 등 고사를 지내는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

지난 21일 한 온라인 커뮤니티에는 차량들이 오가는 도로 한복판에서 신차로 보이는 차에 술을 뿌리는 여성의 모습이 담긴 영상이 올라와 누리꾼들의 시선을 잡았다.

영상을 올린 A씨는 “고사를 지낼 거면 자기 집 앞 주차장이나 아무도 없는 공터에서 하면 될 텐데, 굳이 차가 왔다 갔다 하는 골목길에서 해야되냐”고 지적했다.

이어 “무슨 북어 같은 거 들고 뭘하는 건지 모르겠는데 저걸 굳이 집어 던져서 지나가던 택시 맞을 뻔”이라며 “생각이 있는 거냐”고 황당해했다.

차주가 지나가는 택시를 향해 북어로 보이는 무언가를 던지고 있다. [보배드림 갈무리]
공개된 영상을 보면 노란색 상의를 입은 여성은 차량을 돌면서 차량 전체에 술을 뿌리고 있다. 문제는 여성의 행동이 다른 차들의 주행을 방해한 것. 특히 여성은 의도했는 지 아니면 몰랐는 지 달려가는 택시를 향해 북어로 보이는 물건을 던졌다. 다행히 택시는 맞지 않았다.

한국민속대백과사전에 따르면 자동차 고사는 자동차를 운행하면서 발생할 수 있는 좋지 않은 일을 막고자 하는, 일종의 액막이 제의다. 주로 새 차를 구입했을 경우 또는 사고가 난 뒤 재발 방지를 위해 치른다. 거리의 신, 노신(路神)에 대한 예를 갖추기 위해 마을 앞 삼거리 등에서 거리제를 지내기도 한다.

자동차 고사의 순서는 차량의 모든 문짝을 열고, 보닛과 트렁크도 개방하며 시작한다. 삼색과일, 삼색나물, 시루떡, 제주(祭酒), 돼지머리, 북어와 실타래 등 제물을 올린다. 차주는 잔을 올리고 재배하며 금일봉을 올리기도 한다. 이어 제물로 올린 시루떡을 떼어 차량 주변에 뿌리거나 제주를 차량의 네 바퀴에 뿌린다. 경우에 따라 차량의 바퀴 앞에 달걀이나 바가지 등을 놓고 차량을 움직여 깨도록 한다. 제물로 올린 북어에 실타래를 감아 차량의 트렁크 안쪽이나 엔진실의 빈 공간, 실내의 눈에 잘 띄지 않는 곳에 놓아둔다.

이처럼 사고를 멀리하려는 차주의 마음은 이해되지만 때와 장소를 가리지 않는 고사는 타인의 안전을 위협할 수 있다는 점에서 비판이 제기된다.

영상을 접한 누리꾼들은 “저렇게 고사지내면 폐차 각 100%” “지나가는 차에 북어를 던진 것은 주술(방법)로 액운이 담긴 것을 다른 차에 전가시키려는 악의적 행동으로 보인다” “차에 애정 갖고 법 지키는 방어운전 열심히 하는 게 중요하지” “저건 사고 나라고 제사 지내는 꼴” 등 차주의 행동을 비난했다.

한편 도로교통법 상 차량들이 오가는 곳에서의 제사는 제68조에 규정된 ‘통행 방해 행위’에 해당해 10만 원 이하의 벌금이나 구류에 처할 수 있다. 도로 위에서 물건을 던지거나 차량의 운행을 방해할 경우, 제46조에 의거해 ‘안전운전 의무 위반’으로 범칙금과 벌점이 부과될 수 있다.


