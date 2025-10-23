[헤럴드경제=양대근 기자] 볼보트럭코리아(대표이사 박강석)가 볼보건설기계코리아 및 볼보파이낸셜서비스코리아와 함께 VIP 고객 초청 행사 ‘2025 볼보 VIP 인비테이셔널(2025 Volvo VIP Invitational)’을 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 볼보트럭, 건설기계, 파이낸셜서비스 3사가 공동으로 참여한 대규모 고객 초청 행사로 각 사의 협력을 통해 선보이는 통합 역량과 고객 중심의 솔루션을 직접 소개하고 고객의 목소리를 듣는 소통의 장으로 마련됐다.

‘원팀, 원 디렉션(One Team, One Direction)’이라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사는 건설기계 및 트럭 사업 부문의 핵심 고객을 초대해 기업 및 제품 소개, 고객 사업 현장 방문, 제품의 주요 기능과 성능을 직접 확인할 수 있는 워크어라운드 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

볼보트럭코리아는 행사에 참가한 VIP 고객들에게 3사가 함께 협업함으로써 건설 및 운송 현장에서 고객들이 얻을 수 있는 혜택과 전기트럭을 필두로 친환경적이고 지속가능한 운송을 선도하기 위한 볼보트럭만의 비전을 소개했다. 또한, 볼보건설기계 국내영업서비스 부문은 품질(Quality), 안전(Safety), 환경보호(Environmental Care)로 구성된 기업 핵심 가치를 소개하며, 시장 경쟁력 강화를 위한 협력 방향을 공유했다.

특히, 이번 행사에서는 고객 혜택 강화를 위한 3사의 협력 프로젝트 ‘크로스 세일즈(Cross Sales)’의 일환으로 트럭과 건설기계를 동시에 구매하는 고객을 대상으로 한 볼보파이낸셜서비스코리아의 맞춤형 신규 금융 프로그램이 새롭게 소개돼 큰 관심을 모았다.

고객과의 직접적인 소통을 통해 관계를 더욱 강화하는 시간도 이어졌다. 각 사의 관계자들은 고객 사업장을 직접 방문해 운영 환경을 살피고 의견을 청취했으며, 제품 워크어라운드 세션을 통해 현재 시장에서 활발히 사용되는 볼보건설기계코리아의 L260H 휠로더와 볼보트럭코리아가 새롭게 선보인 FMX를 전시하고 소개하는 시간을 가졌다. 이를 통해 참가 고객들은 볼보 제품의 혁신 기술과 지속가능성을 직접 확인하며, 향후 협업 가능성에 대한 의미 있는 논의를 이어갔다.

지난 13일부터 양일간 진행된 이번 행사에는 약 80명 이상의 고객이 참석했으며, 볼보트럭코리아 박강석 대표이사, 볼보건설기계 국내영업서비스부문 이명관 부사장을 비롯해 각 사의 주요 관계자가 함께했다.

볼보트럭코리아 박강석 대표는 “볼보트럭과 건설기계, 파이낸셜서비스가 함께 협력을 통해 건설현장에서 운행되는 덤프트럭, 건설기계 및 금융에 대한 솔루션 통합적으로 제공할 수 있어 고객에게 큰 장점이 될 수 있다”고 말하며, “볼보트럭코리아는 우수한 주행성능과 안전성을 갖춘 제품과 고객 중심의 각종 서비스를 통해 운송 및 건설 현장에서 고객에게 최고의 파트너가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.

볼보건설기계 국내영업서비스부문 이명관 부사장은 “이번 2025 볼보 VIP 인비테이셔널 행사는 건설기계와 트럭, 금융 부문 간의 협업을 강화해 시장 내 경쟁력을 높이고 고객 중심의 통합 솔루션을 제공하기 위한 의미 있는 첫 걸음이었다”라며, “앞으로도 볼보그룹코리아는 고객의 성공을 지원하는 다양한 협력 프로그램을 지속적으로 전개해 나가겠다”고 말했다.

한편, 볼보트럭코리아, 볼보건설기계코리아, 볼보파이낸셜서비스코리아는 향후 유기적인 협력을 통해 시장 내 경쟁력 강화와 고객 경험 혁신을 추진할 계획이다. 각 사가 보유한 기술력과 서비스를 연계한 통합 프로그램을 확대하며 고객 중심의 지속가능한 비전을 실현해 나갈 예정이다.