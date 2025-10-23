美 선케어 시장 공략 본격화

[헤럴드경제=강승연 기자] 더모코스메틱 브랜드 닥터지는 대표 선케어 3종으로 미국 FDA(식품의약국)에 OTC(일반의약품) 등록을 완료하고, 이달 아마존을 통해 미국 시장에 공식 진출한다고 23일 밝혔다.

미국은 자외선 차단제가 피부암 예방 등 공중보건에 중요한 역할을 한다는 점에서 선케어 제품을 화장품이 아닌 OTC로 분류해 엄격히 규제한다. 미국에 진출하기 위해선 FDA OTC 등록이 필수이며, SPF 표기, 광범위 차단 효과 등 까다로운 심사 과정을 거쳐 안전성과 효능을 입증해야 한다.

닥터지 측은 이번 인증 완료에 대해 “닥터지가 국내에서 K-스킨케어 브랜드로서 쌓아온 피부과학 전문성과 기술력이 뒷받침된 결과”라고 설명했다.

OTC 인증을 완료한 선케어 3종은 아마존을 통해 이달 내 선보일 예정이다. 공식 론칭 제품은 ‘그린 마일드 업 디펜스 미네랄 선’, ‘브라이트 토닝 업 틴티드 선’, ‘레드 블레미쉬 수딩 업 모이스처 선’ 3종이다. 미국 소비자의 피부 타입과 선케어 시장의 트렌드를 반영해 개발됐다.

닥터지는 아마존 론칭과 함께 ‘건강한 피부를 위한 3단계 스킨케어 루틴’도 미국 소비자들에게 제안한다. 닥터지만의 피부건강 철학을 전파하며 미국 시장 내에서 인지도를 구축, 향후에는 제품 라인업을 확장할 계획이다.

안정은 고운세상코스메틱 인터내셔널 디비전 부문장은 “닥터지가 미국 시장에서 K-선케어 대표 브랜드로 안착하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “미국 현지 소비자들과의 소통을 강화하며 아마존 선케어 카테고리의 대표 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.