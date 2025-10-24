- 관저 푸르지오 센트럴파크, ‘전세의 종말’ 속 10년 장기임대로 주거 안정과 미래가치 모두 잡는다

부동산 시장의 패러다임이 바뀌고 있다. ‘내 집 마련’이 평생의 목표이던 시대는 저물고, 이제는 ‘안정적으로 오래 거주할 수 있는 집’을 찾는 수요가 급증하고 있다. 경기 불안정성·전세사기·대출규제 등으로 불안이 커진 시장에서, ‘소유보다 거주’의 시대가 본격적으로 열리고 있는 것이다.

이러한 흐름 속에서 대전 서구 ‘관저 푸르지오 센트럴파크’가 실수요자들에게 새로운 대안으로 주목받고 있다. 대우건설이 시공하는 이 단지는 분양과 임대가 혼재된 단지로, 그 중 임대는 10년 장기 일반민간임대로 공급되며, 청약통장 없이 입주 가능하고, 분양상품과 미감도 같아 임대선호단지이다.

최근 부동산 시장의 불확실성 속에서 실수요자들이 원하는 ‘예측 가능한 주거 안정’의 핵심 가치가 이 단지에 고스란히 담겨 있다.

최근 언론에 보도된 기사에 따르면, 수도권 비아파트 임대차 계약 중 월세 비율이 70%를 돌파한 것으로 나타났다. 전세사기와 정부의 고강도 전세대출 규제가 맞물리면서, 100년 넘게 이어져온 전세제도의 기반이 무너지고 있는 것이다. 아파트 역시 예외가 아니다. 2021년 37.2%에 불과하던 월세 비율이 2025년 7월 기준 44.9%로 급등했다.

전세퇴거대출 한도 축소, 갭투자 제한, DSR(총부채원리금상환비율) 도입 검토 등 정책적 규제 강화로 인해 이제 전세를 유지하는 것이 점점 어려워지고 있다. 전문가들은 이 같은 변화를 단순한 시장 흐름이 아닌 “주거 문화의 구조적 변화”로 진단한다. 이제 실수요자에게는 ‘투자형 전세’가 아니라 ‘생활 중심의 임대’가, 투자자에게는 ‘갭투자’가 아닌 ‘안정형 임대사업’이 새로운 키워드가 된 셈이다.

‘관저 푸르지오 센트럴파크’는 이러한 시대 변화에 정확히 맞춰진 상품이다. 10년 동안 안정적인 주거가 가능하며, 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증보험이 적용되어 임차인의 보증금 안전성이 보장된다. 입주민은 임대보증금 급등이나 반환 불안을 걱정하지 않아도 되며, 금리나 분양가 상승에도 영향을 받지 않는다. 이는 불안정한 부동산 시장 속에서 ‘실질적 주거 안정을 누릴 수 있는 유일한 구조’라 할 수 있다.

부동산업계 관계자에 의하면, 이 단지는 단순히 임대상품이라는 이유로 품질이 낮거나 하는 것이 아니다. ‘푸르지오’ 브랜드가 가진 ‘그린 프리미엄, 안심 품질, 스마트 주거’를 고스란히 반영했다. 실내 마감은 분양 아파트와 동일한 수준으로 설계되었고, 단지 외관은 푸르지오 특유의 고급스러운 파사드 디자인이 적용됐다. 남향 위주의 단지 배치, 넓은 동간거리, 피트니스센터·독서실·주민카페·어린이놀이터 등 커뮤니티 시설 역시 브랜드 아파트 수준으로 구성됐다. 입주민들은 장기거주 중에도 쾌적하고 품격 있는 생활을 유지할 수 있으며, ‘임대주택도 프리미엄 주거가 될 수 있다’는 인식을 확산시키고 있다.

주택시장의 흐름을 바꾸는 또 다른 요인은 인구 구조 변화다. 통계청 자료에 따르면 국내 전체 가구 중 1인·2인 가구 비율은 이미 63%를 넘어섰으며, 2035년에는 70%에 이를 전망이다. 이처럼 가구 규모가 축소되고, 생애주기별 이동이 잦아지면서 ‘소유’보다 ‘유연한 거주’를 중시하는 트렌드가 급속히 확산되고 있다.

전문가들은 “앞으로 인구 구조 변화로 1·2인 가구가 지속적으로 증가함에 따라, 주택의 소유보다 신규 아파트의 임대 거주 선호가 더욱 높아질 것”이라며 “이 같은 변화는 주거시장의 구조적 전환을 가속화할 것”이라고 진단했다.

지금의 부동산 시장은 분명 ‘변곡점’에 있다. ‘전세의 종말’이 현실로 다가오고, 월세 중심의 시장 구조가 자리 잡고 있다. 여기에 인구 구조의 변화, 실거주 중심의 주거 트렌드가 맞물리며 ‘장기 안정형 민간임대’가 새로운 해법으로 부상하고 있다. 이제 주거의 기준은 ‘소유’가 아니라 ‘안정된 거주’다. 불확실한 시장일수록, 실속 있는 삶을 선택하는 이들이 늘어나고 있다.

그 중심에서 ‘관저 푸르지오 센트럴파크’는 “거주 안정과 미래가치, 두 마리 토끼를 잡은 새로운 주거 기준”으로 주목받고 있다. 관저 푸르지오 센트럴파크의 자세한 정보는 홈페이지와 임대공급사무실 방문을 통해서 확인가능하다.