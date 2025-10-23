- 철도연, 스마트 열차 검지로봇 개발 - 철도 선로 센서 자동설치, 안전확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 지난 8월 경북 청도 철도 선로구간 작업 중 안타까운 사망사고가 일어나는 등 열차의 접근을 인지하지 못하는 안전사고가 반복되고 있다.

한국철도기술연구원은 철도 선로 유지보수 등을 위한 현장 작업자의 안전을 확보하기 위해, 열차 접근을 실시간으로 감지하고 경보를 발생시키는 ‘스마트 열차 검지 로봇 기술’을 개발했다고 23일 밝혔다.

개발한 소형 이동로봇은 철도 선로 작업 중 최대 1km 거리에서 열차 접근을 자동 인지하기 위한 센서를 자동으로 설치하고 회수한다. 이 기술은 로봇이 자동으로 설치한 센서를 통해 열차 접근을 조기에 인식하고, 작업자에게 경광등과 경보음을 통해 위험을 즉시 알릴 수 있다.

특히 터널·교량 등 열악한 작업 환경에서도 안정적으로 작동하며, 작업자가 직접 선로에 진입하여 센서 설치ㆍ회수를 하지 않아도 되어 안전성이 대폭 향상됐다.

기존에는 신호담당 작업자가 육안으로 열차 접근을 확인하거나, 각 열차에 송신기를 설치해 작업자 단말기와 연동하는 방식이 주로 사용되어, 설치 부담이 크고, 다양한 선로 작업차까지 검지하는 데는 한계가 있었다. 하지만 이 기술은 작업자가 장치만 휴대하면 모든 열차 접근을 감지하여, 복수 선로에서도 충분한 안전거리를 확보하며 조기 경보가 가능하다.

레일 측면에 근접센서만 부착하면 열차 통과 여부를 감지하고, 센서가 무선으로 본체에 신호를 보내 작업자 단말기로 위험 상황을 실시간으로 알릴 수 있다.

작업이 끝나면 로봇 본체가 자동으로 센서 부착 지점으로 이동해 센서 모듈을 회수하고 원위치로 돌아온다. 센서는 재사용이 가능하여 유지비용 절감과 친환경 운영이 가능하다.

특히 선로 환경 변화에 영향을 받지 않고, 야간·터널·곡선 구간 등 시야 확보가 어려운 구간에서도 효과적으로 작동한다. 향후에는 궤도 시설물 상태 감시, 사전 탐사, 비상 상황 모니터링 및 통신 지원 등 다양한 철도 안전 응용 분야로 확대 적용할 수 있다.

홍지영 철도연 책임연구원은 “이 기술은 단순한 안전 경보를 넘어, 작업자의 실질적 대피 시간을 확보할 수 있는 지능형 방호 시스템”이라며 “앞으로 AI 영상 인식과 네트워크 기술을 결합하여 철도 현장 안전관리의 새로운 표준을 제시할 것”이라고 밝혔다.