K소비재 130개사, 720여 제품 선봬 내수기업 54개사도 테스트마케팅, 베트남 판로 개척 나서

[헤럴드경제=김성우 기자] 코트라(사장 강경성)는 17일부터 26일까지 베트남 호치민에서 ‘2025 한국 소비재 종합 판촉전’(Korea Festival 2025)을 개최한다고 밝혔다.

올해로 6회째를 맞는 이번 행사를 통해 총 130개사, 720여 종의 K-소비재를 베트남 소비자들에게 선보인다.

전 세계를 휩쓸고 있는 K컬쳐 열풍은 ‘한류의 원류’로 꼽히는 베트남에서도 예외가 아니다. 지난해 우리 영화 ‘파묘’가 현지에서 2백만 명 넘는 관객을 동원할 만큼 한국 영화와 드라마에 대한 사랑이 남다르다. 8월에는 최초로 한국 감독과 베트남 배우들의 한-베트남 합작 영화가 만들어져 호응을 얻었고, 곧 한국 개봉도 앞두고 있다.

이러한 문화적 호감과 교류에 힘입어 작년 한국의 對베트남 수출은 전년 대비 9.1% 증가하며 견조한 성장세를 이어갔다. 이 가운데, 주요 소비재 품목인 화장품과 가공식품 수출은 각각 19.6%, 14.1% 증가해 전체 수출 증가율을 크게 웃돌며 두드러진 성장세를 보였다. 특히 색조화장품 수출이 2024년 기준 전년 대비 49.5% 증가하며 품목 다변화를 이끌었으며, 가공식품 분야 라면류가 최근 2년(2023~2024년) 연속으로 두 자릿수 증가율을 기록했다.

가격보다 품질과 신뢰도를 중시하는 경향이 확대되면서 ‘합리적인 가격 대비 높은 품질’을 갖춘 한국산 화장품과 가공식품이 인기를 끈 것이다. 젊은 소비층을 중심으로 ‘쇼피(Shopee), 라자다(Lazada)’ 등 온라인 플랫폼을 통한 소비가 증가하면서, 한국 브랜드에 대한 접근성과 인지도가 함께 높아진 점도 주 요인이다.

행사 기간에는 메이크업쇼와 시식 행사 등 다양한 현장 프로모션과 함께 라이브커머스를 연계한 온라인 마케팅이 진행되어 ‘K-소비재’의 우수성을 알린다. 9개 지자체 및 유관기관이 부스를 운영해 지방 기업의 제품을 홍보하고, 현지 진출 한국 기업도 참여해 ‘K-브랜드’ 인지도 제고에 힘을 보탠다.

현장에서는 총 54개 국내 내수기업이 현지 벤더사를 통해 제품을 시험적으로 판매 및 홍보하며, 소비자 반응과 시장성을 직접 점검한다. 행사 종료 후에도 우수 반응을 얻은 제품을 후속 지원해 현지 유통망 입점을 지원할 계획이다. 코트라는 향후 베트남 현지 진출 대·중견기업과의 상생협력 및 지자체와의 공동 참여를 통해 동반 진출 모델을 구축하고 지방 기업의 균형 발전에도 기여한다는 방침이다.

구본경 코트라 동남아대양주지역본부장은 “베트남에 뿌리깊이 자리잡은 K컬쳐 인기는 최근 더욱 성장하며 K소비재 진출의 발판이 되고 있다”며 “앞으로 더 많은 지자체 및 기업과 협력하여 K-브랜드 인지도를 높이고, K-소비재 기업이 안정적으로 현지 시장에 첫발을 내디딜 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.