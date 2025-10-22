삼성, PO 4차전서 한화에 7-4 역전승 김영웅, 6회·7회 우월 3점 홈런 폭발 박진만 “김영웅이 쓰러진 팀을 일으켜” 2승2패…24일 대전서 PO 최종 5차전 한화 폰세 vs 삼성 최원태 선발 예고 김경문 “대전 5차전 마무리는 김서현”

[헤럴드경제=조범자 기자] 6회말 동점 스리런에 7회말 역전 스리런. 삼성 라이온즈 김영웅이 드라마같은 연타석 3점 홈런을 폭발하며 자신의 ‘이름값’을 톡톡히 했다.

프로야구 삼성이 연타석 3점 홈런을 터뜨린 김영웅의 원맨쇼를 앞세워 한화 이글스를 꺾고 플레이오프(PO·5전 3승제) 승부를 최종 5차전으로 끌고 갔다.

삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 PO 4차전 한화와 홈경기에서 7-4로 역전승했다.

이로써 PO 전적 2승 2패로 균형을 맞춘 양팀은 24일 대전한화생명볼파크에서 열리는 PO 5차전에서 한국시리즈 진출팀을 가린다.

초반에 기세를 올린 한화의 리드가 5회까지 이어졌다. 이때까지 드라마의 주인공은 선발투수 정우주와 혼자 4타점을 쓸어담은 문현빈이었다.

1회 문현빈의 적시 2루타로 1점을 먼저 달아난 한화는 5회초 2사 2,3루에서 문현빈이 삼성 선발 원태인을 상대로 3점 홈런을 뽑으며 4-0으로 점수 차를 벌렸다.

그 사이 삼성 타선은 신인 정우주의 패기 넘치는 직구에 헛손질만 했다. 2회말 무사 2루 기회에선 김태훈, 이재현, 강민호가 세 타자 연속 헛스윙 삼진으로 물러나기도 했다. 세 타자 모두 정우주의 결정구인 높은 직구에 방망이를 헛돌렸다.

하지만 삼성 방망이가 달아 오르기 시작했다. 삼성 타자들은 6회초 한화 네번째 투수 황준서를 공략하며 대역전의 시동을 걸었다.

선두 타자 김지찬이 우중간 3루타로 출루했고 김성윤이 볼넷을 골랐다. 이후 구자욱이 빗맞은 좌전 적시타를 때려 1-4로 추격했다.

김경문 감독은 정규시즌 홈런왕 르윈 디아즈 타석에 김서현을 올렸다. 김서현은 정규시즌 막판부터 포스트시즌까지 홈런을 맞으며 정신적으로 큰 충격을 받았던 터. 한화 벤치로서는 주전 마무리 김서현을 살려야 한다고 판단했다.

김서현은 디아즈를 2루 땅볼로 잡으며 한숨 돌렸다. 하지만 후속 타자 김영웅의 한 방에 점수차가 모두 지워졌다.

김영웅은 김서현의 3구째 낮은 직구를 우측 담장 밖으로 날리는 스리런 홈런으로 4-4 동점을 만들었다.

김서현은 지난 1일 정규시즌 SSG 랜더스전에서 홈런 2개를 허용한 것을 비롯해 PO에서도 2경기 연속 홈런을 내주는 등 3경기 연속 피홈런을 기록했다.

김영웅의 드라마는 7회말 또한번 펼쳐졌다. 기시감이 들 만큼 비슷한 상황이었다. 구자욱의 사구와 디아즈의 볼넷으로 1사 1,2루가 된 상황에서 김영웅은 한승혁의 초구를 그대로 잡아당겨 또다시 우측 담장을 넘겼다. 7-4 역전.

삼성 관중과 선수들은 경기장이 떠나갈 듯 환호성을 내질렀고 한화 벤치는 찬물을 끼얹은 듯 얼어붙었다. 그걸로 사실상 경기는 끝이었다.

김영웅은 4타수 3안타 6타점 2득점을 기록하며 데일리 최우수선수상(MVP) 주인공이 됐다. 아울러 역대 PO 11번째 연타석 홈런, 단일시즌 PO 최다 타점 타이 기록(12타점)을 세웠다.

9회에 등판한 삼성 마무리 김재윤은 1이닝을 탈삼진 2개 무실점으로 틀어막으며 구대성, 정우람과 함께 PO 통산 개인 최다 세이브 타이 기록(4세이브)을 세웠다.

박진만 삼성 감독은 “김영웅이 쓰러져 있는 우리 팀을 일으켜 세웠다. 기술적, 멘털적으로 최고의 선수 같다”며 “(문현빈에게) 3점 홈런을 허용한 뒤 오늘이 마지막이 될 수 있다고 생각했다. 선수들이 포기하지 않고 물고 늘어지는 것을 보면서 우리 팀에 힘이 있다는 것을 느꼈다”고 했다.

김경문 한화 감독은 “정우주가 (선발로) 너무 잘 던졌다. 4차전에서 끝냈으면 좋았을 텐데 아쉽다”며 “김서현의 공이 나쁘지는 않았다. 자꾸 맞다 보니까 위축해서 그렇지 볼 자체는 좋았다. 김서현은 5차전에서 마무리로 나올 것”이라고 여전한 신뢰를 보였다.

대전 5차전 선발로 한화는 에이스 코디 폰세를, 삼성은 최원태를 예고했다.