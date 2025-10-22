[헤럴드경제=민성기 기자] 활동을 중단 중인 그룹 투애니원(2NE1) 출신 박봄이 양현석 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서를 고소한다고 밝혔다.

박봄은 22일 자신의 인스타그램 계정에 “프롬(From) 박봄”이라는 글과 함께 양현석을 상대로 한 고소장 내용을 담은 사진을 게시했다.

공개된 고소장에는 고소인이 박봄, 피고소인이 양현석으로 적혀 있는 가운데, “피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다”라고 고소 취지를 설명했다.

그는 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다”며 “그 금액은 약 1002003004006007001000034 ‘64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익이다. 그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다. 이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다”고 주장했다.

해당 고소장은 이달 19일에 작성된 것으로 확인된다. 다만 수익 부분에 대한 글로 미루어 짐작해 볼 때, “장난처럼 올린 것 아니냐”는 반응도 나오고 있는 상황이다.

한편 박봄은 지난 8월부터 건강상 문제로 활동을 중단 중에 있다. 이와 관련 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”라고 전한 바 있다.