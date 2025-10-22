[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 10월 22일 오후 3시 30분 서울디자인고등학교(백범로 139) 특별실에서 열린 ‘2025학년도 글로벌 디자인 페스타 패션쇼’에 참석했다.

‘나를 표현하다(Emotion)’를 주제로 열린 이번 행사는 패션디자인과 3학년 학생들의 졸업작품을 중심으로 진행, 패션액세서리과, 영상디자인과, 푸드스타일디자인과 등 8개 학과가 협력해 무대 디자인부터 영상, 음악, 케이터링까지 함께 준비한 융합형 프로젝트로 꾸며졌다.

학생들은 직접 디자인한 의상을 선보이며 관객들의 큰 박수를 받았다. 특히 학과 간 협업을 통해 무대 디자인과 음악, 영상 효과 등이 어우러진 무대로 완성도를 높였으며, 예비 디자이너로서의 성장 가능성을 보여주었다.

박강수 마포구청장은 축사를 통해 “오늘 이 무대는 우리 학생들이 지난 3년간 쌓아온 노력과 열정이 결실을 맺는 순간이자, 학생 한 명 한 명의 꿈과 희망을 펼치는 특별한 자리”라며 “여러분의 열정이 더 큰 세상에서 이어지고 빛날 수 있도록 마포구도 응원하겠다”고 전했다.