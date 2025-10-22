金여사 재판 증인 출석해 “의뢰 없이 했다”

[헤럴드경제=김진 기자] 김건희 여사의 ‘공천 개입 의혹’ 관련 핵심 인물인 정치브로커 명태균 씨가 김영선 전 의원의 공천을 대가로 김 여사에게 여론조사를 제공하지 않았다고 주장했다.

서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 22일 김 여사의 정치자금법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다. 명씨는 증인으로 출석해 2022년 대선을 앞두고 김 여사에게 총 2억7000만원 상당의 여론조사를 58회 제공했다는 특별검사팀의 공소사실을 부인했다.

명씨는 “총 14건을 전달했고, 그 중 비공표 여론조사는 4건이었다”고 주장했다. 그러면서 “이미 고검에서 다 확인했는데, 왜 사기 치냐. 검찰이 한 가정을 도륙했다”고 고성을 지르기도 했다.

명씨는 ‘비공표용 여론조사는 의뢰를 받아서 한 것이냐’는 특검팀 질문에는 “의뢰 없이 걱정돼서 제가 한 것”이라며 “검찰 조사에서도 대의 때문이라고 말했다”고 답했다. 그는 “제가 보수 성향이었는데, 제가 보기에는 문재인 정부가 잘못된 것 같았다”며 “(윤 전 대통령을) 당선시키고 싶었다. 저를 인정해줬지 않느냐”고 말했다.

‘왜 여론조사 내용을 김 여사와 윤 전 대통령에게 보냈느냐’는 질문에는 “관심이 있고 지지한다는 뜻”이라고 했다. 명씨는 2021년 6월 김 여사에게 ‘여론조사는 걱정하지 말라’는 내용의 메시지를 보낸 것에 대해서도 “그때 윤석열 (지지율이) 가장 높은 것 아니냐. 높게 나오니까 걱정하지 말라고 하지 뭐라고 하겠느냐”고 말했다.

명씨는 이날 법정에 출석하던 중 기자들과 만나 지난 기일 증인으로 출석한 강혜경 씨가 “김 전 의원의 공천은 김 여사가 준 선물이라고 명씨가 말했다”고 증언한 데 대해 “강 씨의 사기를 북돋아 주려고 했던 격려의 말이지 그것(공천)과 아무 상관이 없다”고 말했다.