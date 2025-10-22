지속가능한 모빌리티 솔루션 발전 공로 인정받아

[헤럴드경제]고성능 폴리머 분야의 글로벌 선도 기업 사이언스코(Syensqo)가 미국 플라스틱엔지니어협회(SPE)가 수여하는 2025년 SPE 자동차 부문 어워드(SPE Automotive Awards) 4개 부문에서 수상했다.

이번 수상은 지속가능성 영향과 기술 혁신을 기준으로, 35명의 업계 전문가로 구성된 심사위원단의 엄격한 평가 과정을 거쳐 결정됐다. 시상식은 독일 본에서 열렸다.

SPE 자동차 부문 어워드의 ‘섀시 및 구조 부품’ 부문 1위는 사이언스코가 ZF 그룹과 공동 개발한 후륜 조향용 톱니형 벨트 풀리에 돌아갔다. 이 부품은 사이언스코의 Ryton® BR111 BL을 소재로 사용하여 제조되어 자동차 핵심 시스템에서 특수 폴리머가 가진 혁신적 잠재력을 보여준다.

이 풀리는 오일 환경에서 최대 150°C의 혹독한 작동 조건을 견디면서도 치수 안정성과 내마모성을 유지한다. 기존의 소결금속 부품 대비 무게를 45%나 줄여 탄소 발자국을 30% 저감했으며, NVH을 감소시켜 보다 부드러운 주행경험을 제공한다.

또한 루시드 그래비티(Lucid Gravity)사의 전기차를 위해 제이빌 옵틱스(Jabil Optics)가 Ryton® PPS BR111 BL을 소재로 생산하고 닝보 선라이즈(Ningbo Sunrise)가 사출성형한 소형 콜리메이터 마운트는 ‘섀시 및 구조 부품’ 부문에서 3위를 수상했다. 사이언스코의 특수 폴리머 사용으로 기존 알루미늄 대체재 대비 소재의 탄소 발자국을 79%나 낮췄다.

이와 함께 사이언스코의 차세대 전기 모빌리티에 대한 기여를 보여주는 두 건의 추가 후보작도 주목을 받았다. 그 중 하나는 보쉬(Bosch)사의 전기모터용 고전압 커넥터로, 퍼넬(Furnel)이 사출성형을 맡았다. 이 제품은 사이언스코의 Amodel® PPA와 최적화된 설계를 결합해 탁월한 전기적 성능과 향상된 난연성, 생산 사이클타임 50% 단축을 동시에 달성했다.

또 다른 하나는 세미크론 댄포스 일렉트로닉(Semikron-Danfoss Elektronik)과 사이언스코가 공동 개발한 파워 모듈로, Amodel® Bios HFFR R1-133을 소재로 제작됐다. 이 솔루션은 900V의 표면추적저항 및 140°C의 RTI를 지니고 있어 높은 수준의 소형화와 장기 신뢰성을 보장한다. 레이저 용착이 가능해 조립 공정을 간소화하며, 지속가능성 높은 소재 조성과 재활용 알루미늄 사용으로 부품의 탄소 발자국을 약 40% 감소시킨다.

사이언스코의 트랜스포테이션 부문 마티아스 브라엠(Matthias Braem) 부사장은“이번 수상은 혁신과 지속가능한 모빌리티를 위한 사이언스코의 헌신을 높이 인정받은 결과”라고 소감을 말했다. 그는 “사이언스코의 소재 전문성과 파트너들의 혁신을 결합함으로써, 보다 가볍고, 더욱 안전하며, 한층 지속가능성 높은 자동차를 위한 솔루션을 내놓을 수 있었다”고 덧붙였다.