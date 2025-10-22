日 다카이치 내각 출범 직후 1박2일간 방일

[헤럴드경제=김진 기자] 위성락 국가안보실장은 21일부터 1박2일 일정으로 일본을 방문해 일본 정부 당국자 및 정·관계 주요 인사들을 만났다고 대통령실이 22일 밝혔다.

대통령실에 따르면 위 실장은 이번 방문에서 이치카와 케이이치 국가안전보장국장 등 현지 당국자들을 만났다. 이번 방문은 다카이치 사나에 신임 일본 총리 선출과 새 내각 출범 이후 한일관계의 발전적 흐름을 이어가겠다는 취지에서 이뤄졌다.

대통령실은 “(양측은) 새 내각 하에서도 한일관계를 안정적으로 발전시키는 것이 중요하다는 인식을 공유했다”며 “이런 방향에서 양국 정부 간뿐 아니라 국회 간, 민간 등 다양한 채널에서 소통과 협력을 이어가자는 데 뜻을 같이했다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 것으로 알려졌다. 이재명 대통령은 전날 페이스북에서 다카이치 총리를 향해 “APEC 정상회의가 개최되는 경주에서 직접 뵙고 건설적인 대화를 나눌 수 있기를 고대한다”고 언급한 바 있다.