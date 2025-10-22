“다카이치 판단 존중”…공명당과 대조적

[헤럴드경제=김진 기자] 강경 보수 성향 정당인 일본유신회 대표가 22일 국회의원의 야스쿠니 신사 참배에 대해 “당연히 해야 할 일”이라고 말했다. 일본유신회는 집권 자민당의 새로운 연정 상대가 된 정당이다.

마이니치신문에 따르면 유신회의 요시무라 히로후미 대표는 이날 기자회견에서 야스쿠니 신사 참배와 관련해 “국가와 가족을 지키기 위해 목숨을 바친 영령에 존숭(尊崇)의 마음을 바치는 것은 국회의원으로서 당연하다”고 말했다. 그는 존숭의 마음을 바치는 방법은 의원의 판단이라며 “다카이치 사나에 총리의 판단을 존중한다”고 했다.

마이니치는 이 같은 발언이 전날 취임한 다카이치 총리가 과거 야스쿠니 신사를 참배해 왔다는 점을 전제로 한 가운데 나왔다고 전했다.

유신회 대표의 입장은 앞서 자민당과 26년 만에 결별한 공명당과 대조적이다. 공명당은 연립을 이탈하기 전 다카이치 총리에게 야스쿠니 신사 참배를 자제해 달라고 요청한 바 있다.

다카이치 총리는 자민당 총재로 당선된 이후인 이달 17∼19일 야스쿠니 신사의 가을 예대제(例大祭·제사) 기간에 직접 참배하는 대신 공물 대금을 봉납했다. 일본 언론은 다카이치 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 내주 외교 일정을 고려해 참배를 보류한 것이란 분석을 내놨다.

야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령을 추모하고 있다. 이곳에는 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.