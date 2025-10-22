[헤럴드경제=박병국 기자] 신림동 697-20번지 일대가 1000세대가 넘는 아파트 단지로 변한다.

서울 관악구(구청장 박준희)는 지난 16일 서울시 제15차 소규모주택정비통합심의위원회에서 이같은 내용의 ‘신림동 697-20번지 일대(행정동: 난곡동) 모아타운 관리계획(안)’이 수정 가결됐다고 22일 밝혔다.

신림동 697-20번지 일대는 지난해 말 ’공공관리‘ 방식의 모아타운으로 선정되어 관리계획이 수립됐다.

이에 따라 구는 해당 지역에 면적 41,569.3㎡ 규모로 제1종 및 제2종(7층)→2종으로 종상향하여 1056세대(임대 253세대 포함)를 공급할 예정이다.

또한, 구는 파크골프장 및 난향공원 등 주변 공원과 연계해 보행 도로를 조성함으로써 자연 친화성과 공공성도 함께 확보하였다.

특히, 해당 지역은 인근 신림7구역 재개발 구역과 인접해 있어, 정비사업이 완료되면 ’난곡 공동생활권‘이 조성되어 다양한 생활 인프라를 공유할 수 있을 것으로 기대된다.

박준희 구청장은 “공공관리 방식의 모아타운 중 관악구에서 첫 번째 성공한 사례가 된 것은 주민들의 높은 개발 의지 덕분”이라며, ”반지하 주택 등 노후 저층 주거지가 많은 관악구에서 주택 정비사업의 새로운 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.