인천서 APEC 재무·구조개혁장관회의 이틀차 ‘역내 연결·혁신·번영’ 구조개혁 협력방향 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 내년 발간될 아시아·태평양경제협력체(APEC) 경제정책보고서에는 한국의 제안에 따라 역내 인공지능(AI) 및 디지털 전환 촉진, 안전한 디지털 생태계 조성, 디지털 격차 완화 등 구체적인 협력 방안이 포함될 전망이다.

기획재정부는 인천 영종도에서 22일 열린 APEC 재무·구조개혁장관회의 합동세션 및 합동오찬, 구조개혁장관회의에서 이 같은 내용이 논의됐다고 밝혔다.

이날 APEC 최초로 재무장관과 구조개혁장관이 함께한 ‘혁신과 디지털화’ 합동세션에서는 AI·디지털 전환을 위한 연구·개발(R&D) 투자, 규제 개혁, 인프라 구축, 인재 양성 등 재무·구조개혁 간 시너지 제고 방안이 폭넓게 논의됐다.

회의를 주재한 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 AI와 디지털 전환이 인구구조 변화와 성장 둔화를 극복할 새로운 성장동력이라는 점을 강조했다고 기재부는 전했다.

이날 논의를 토대로 내년 구조개혁을 담당하는 경제위원회는 ‘구조개혁과 AI 주도 디지털 전환’을 주제로 APEC 경제정책보고서를 마련할 예정이다. 기재부는 “해당 주제는 의장국인 한국이 제안하고 회원국 간 합의를 거쳐 채택됐다”면서 “역내 AI·디지털 전환 촉진, 안전한 디지털 생태계 조성, 디지털 격차 완화 등 구체적인 협력 방향이 보고서에 담길 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이어진 합동오찬에는 한국·호주·뉴질랜드·일본·칠레 등 APEC 기업자문위원회(ABAC) 위원도 참석해 금융 접근성 제고, 디지털 인프라 투자 등 민관협력 방안을 논의했다. 합동오찬은 지난 2005년 한국 재무장관회의에서 처음 시작됐으며, 올해는 구조개혁 장관들이 처음으로 참여했다.

ABAC은 불확실성 속 정책 예측 가능성과 신뢰 회복의 중요성을 강조했고, 이에 회원국들은 중소기업 금융 접근성 개선, 금융포용 확대, AI 생태계 조성 등 민관협력 강화의 필요성에 공감했다고 기재부는 전했다.

같은 날 오후 개막한 구조개혁장관회의에서는 ‘구조개혁의 역할과 향후 방향’, ‘역내 연결성 강화를 위한 구조개혁’ 등이 논의됐다. 이 자리에는 태국·홍콩·파푸아뉴기니·필리핀·대만 등 구조개혁 담당 부처 장관과 인도네시아·말레이시아·브루나이 차관 등 APEC 21개 전 회원국과 주요 국제기구가 참석했다.

구 부총리는 “글로벌 경제의 저성장과 기술 발전, 인구구조 변화 등 글로벌 대전환기에 대응하기 위해 구조개혁의 역할이 그 어느 때보다 중요하다”면서 ▷예측가능하고 일관된 정책 협력 ▷AI와 디지털 전환의 적극적 촉진 ▷모두의 경제적 참여 확대 등을 주요 과제로 제시했다.

23일 열리는 구조개혁장관회의에서는 ‘모두의 경제적 잠재력 실현 등 번영 증진을 위한 구조개혁’과 관련된 논의가 이어질 예정이다.