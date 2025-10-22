SCMP, 순다인터내셔널 창업 스토리 보도 하얼빈 공대 출신 부부 아프리카서 기회 포착 아프리카 전체 기저귀 판매 1위 기업 도약

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국인 부부가 아프리카에서 생리대·기저귀 판매 사업으로 연 32억 위안(약 6415억원)의 매출을 올려 화제가 되고 있다.

21일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 명문 하얼빈 공과대 출신 션 얀창과 그의 아내 양 얀쥐안의 놀라운 창업 성공담을 전했다.

대학 졸업 후 양 씨는 공학 부교수가 됐고, 션 씨는 나이지리아에서 구매 관리자로 일했다.

아프리카의 극심한 더위와 말라리아의 위협을 2년간 견뎌낸 후 중국으로 돌아온 션씨에게 일생 일대의 전환점이 닥쳤다. 나이지리아 공급업체가 20만 달러 상당의 물품을 중국에서 조달해달라고 요청하면서다.

션 씨는 아프리카에선 생필품이 심각하게 부족하다는 현실을 알게 됐고, 이에 부부는 기업가 정신을 발휘했다.

2000년에 부부는 광저우에 작은 벤처 회사를 설립했다. 처음에는 아프리카에 생필품과 건축 자재를 수출하는 데 주력했다. 이어 2004년 순다인터내셔널 그룹으로 사업을 확장해 가나에 첫 해외 지사를 설립했다.

이들은 현지 여성과 어머니들이 천 조각이나 나뭇잎을 생리대와 기저귀로 사용하는 모습에 충격을 받았다. 이는 비위생적일 뿐 아니라 여성의 존엄성을 훼손하는 문제였다. 서방 브랜드 제품은 가격이 높아 대부분 가정이 구매하기 어렵다는 사실을 파악한 부부는 2009년 가나 등 아프리카 국가에 특화된 생리대·기저귀 브랜드 ‘소프트케어(Softcare)’를 출시했다.

양 씨는 현지 수요를 조사하고 제품에서 불필요한 기능과 포장을 없해 제품을 단순화함으로써 생산 비용을 낮췄다. 이후 물류 문제를 해결하기 위해 현지에 공장을 설립했다. 그 결과 소프트케어 생리대 가격은 서방 브랜드 제품의 3분의 1로 낮아졌다. 아기 기저귀의 경우 개당 10센트(약 15원) 미만 가격에 판매됐다. 또한 오토바이와 소형 트럭을 활용한 유통망을 구축해 외딴 지역까지 제품이 전달되도록 했다.

현재 소프트케어는 아프리카 전역에서 8개 공장을 운영하고 있다. 지난해에는 아프리카 대륙에서 기저귀 판매 1위를 차지했다. 2024년 기준 회사의 연매출은 32억 위안에 달했다.

소프트케어 법인 순다 인터내셔널 그룹은 최근 홍콩 증시에서 기업공개(IPO)에 도전하는 한편 라틴아메리카와 중앙아시아 진출도 계획하고 있다.

이 부부의 창업 정신은 중국 소셜 미디어에서 큰 반향을 일으켰다.

한 누리꾼은 “다른 기업들이 아프리카 시장 진출을 주저하는 동안 소프트케어는 어디에서나 황금 같은 기회를 포착하고 현지인들을 위한 완벽한 제품을 만들어냈다”고 평했다. 또 다른 이들은 “양 교수는 전문 지식을, 남편은 경험을 공유한다. 두분은 함께 진정으로 성공적인 사업을 일궈냈다”, “여성의 존엄성과 건강을 생각하는 그들의 모습에 진심으로 감동했다” 등의 반응을 보였다.