[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 화우(대표변호사 이명수)는 화우 소속 강민화 변호사(변호사시험 5회)가 해외 법률전문매체인 ALB(Asian Legal Business)가 선정한 ‘2025 아시아지역 40세 미만 우수변호사 40인’에 선정됐다고 22일 밝혔다. 한국 로펌 소속으로는 유일하게 이름을 올렸다.

ALB는 톰슨로이터 계열의 아시아-태평양 지역 법률전문지다. ▷주요 수행업무 및 사건의 중요성 ▷동료∙상사 및 고객 추천 ▷성장 가능성을 종합적으로 평가해 매년 우수변호사 40인을 선정한다. 올해 500여 명의 지원서가 접수된 가운데 한국에서는 화우 강민화 변호사만 유일하게 선정되는 영예를 안았다.

화우는 송무, 금융, 지식재산 등 다수 그룹에서 ALB 40세 미만 우수변호사 40인 선정자를 꾸준히 배출 중이다. 송무그룹의 이지성 변호사(사법연수원 42기), 지식재산그룹의 이세정 변호사(사법연수원 36기), 금융그룹의 황혜진(사법연수원 37기)∙박지호(사법연수원 38기) 변호사 등이 선정된 바 있다.

강 변호사는 성균관대 글로벌경제학과와 서울대 로스쿨을 졸업했다. 2016년 화우에 입사하여 자문그룹 국제중재소송팀에서 활동 중이다. 국제상공회의소(ICC), 런던국제중재법원(LCIA), 홍콩국제중재센터(HKIAC), 싱가포르국제중재센터(SIAC), 대한상사중재원(KCAB) 등 전세계 주요 중재기관에서 진행되는 다수의 국제중재 사건에서 뛰어난 성과를 거둔 바 있다.

강 변호사는 화우 국제중재소송팀 변호사들과 함께 해외무역금융회사를 상대로 한 HKIAC 중재, 글로벌 터빈 제조사와 국내 건설사간의 LCIA 중재 등 다수의 국제중재 사건을 맡아왔다. 합작투자계약 관련 분쟁에서 국내 공기업을 대리해 싱가포르 기업 및 국내 주요 금융·건설사들이 제기한 청구를 모두 기각시키고, 약 240억 원의 반대청구 승소도 이끌어 낸 바 있다.

KCAB 중재를 통해 ‘턴키 계약’ 조건 변경 시 대가 조정이 가능하다는 판정을 받아내기도 했다. 한미 FTA 비준 이후 미국 투자자가 대한민국 정부를 상대로 제기한 국가-투자자 분쟁(ISDS) 사건에서 대한민국 정부를 대리하여 정부의 첫 ISDS 분쟁 승소라는 결과를 이끌어내기도 하였다. 강 변호사는 국제중재 사건 외에도 글로벌 발전기 제조사의 제조물책임소송 등 섭외적 요소가 포함된 국내 소송 사건도 다수 수행하고 있다.

강 변호사는 이번 선정에 대해 “화우의 경영방침인 고객 최우선주의 실현과 차별화된 법률서비스 제공을 위해 전구성원이 노력하고 있는 가운데, 성과를 인정받게 돼 감사하다” 며, “주니어 파트너로서 업무결과에 대한 퀄리티를 더욱 높이고 고객과의 관계도 탄탄히 쌓는 변호사로 발전하겠다”고 말했다.