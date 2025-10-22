워싱턴 세계은행 본부에서 ‘물관리의 디지털, AI 혁신’을 주제로 공식 세션 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 21일(현지시간) 미국 워싱턴 세계은행(World Bank) 본부에서 물 분야 디지털 및 AI 전환 가속화를 위한 특별 세션을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 세션은 한국녹색성장신탁기금(Korea Green Growth Trust Fund, KGGTF)가 주최한 ‘KGID 2025’(Korea Green Innovation Day)의 공식 프로그램으로, 한국수자원공사와 세계은행 Water GP(Global Practice)가 공동으로 진행했다.

KGGTF는 한국이 세계은행에 설치한 유일한 녹색성장 분야 신탁기금으로, 개발도상국의 지속 발전을 목적으로 한국의 녹색성장 기술과 경험을 공유, 확산하기 위해 2012년 설립됐다.

한국수자원공사는 이번 세션에서 한국수자원공사의 대표적인 물관리 기술을 활용한 AI 정수장을 중심으로, 그간 구축해 온 물관리 데이터 및 대표사례와 함께 디지털, AI를 접목한 물관리 솔루션을 참석자들에게 소개했다.

이 자리에는 인도, 몽골 등 여러 개발도상국을 담당하는 세계은행 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였고, 향후 협력 사업 추진을 위한 면담도 활발히 이뤄졌다.

이 밖에도 세계은행 Water GP와 ‘디지털·AI 기반 물관리 교류 프로그램’을 2026년 상반기에 한국에서 공동 개최하기로 합의하는 등 협력을 더욱 확대했다.

사로즈 주마 즈하(Saroj Jumar Jha) 세계은행 Water GP 부문장은 “한국수자원공사는 KGGTF와 함께 한국의 선진 물관리 기술과 혁신 역량을 개발도상국에 전파하며 큰 역할을 해왔다”라며 “이번 세션이 앞으로도 세계은행과 한국수자원공사의 연계로 글로벌 물관리 혁신의 새로운 장을 여는 계기가 되길 기대한다”라고 전했다.

고영공 한국수자원공사 인재개발원장은 “KGGTF와의 성공적인 협력 경험을 바탕으로, 세계은행 Water GP와 직접적인 협력 단계로 발전시킬 수 있었다”라며 “앞으로도 한국수자원공사의 디지털·AI 물관리 솔루션을 세계은행의 글로벌 협력 플랫폼과 연계해 국제적 표준으로 확장하고, 전 세계의 물 문제 해결에 적극 이바지하겠다”라고 말했다.

한편, 한국수자원공사는 최근 사우디아라비아 제다시, 미국 캘리포니아 등 해외 주요 지역의 물관리 디지털트윈 구축 협약을 체결하고, 이번 세계은행과의 협력을 통해 물 분야 글로벌 확산 기반을 한층 강화하게 됐다.