[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 27∼29일 일본을 방문한다고 일본 정부가 22일 공식 발표했다.

다카이치 사나에 내각의 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 “트럼프 대통령이 방일 기간 다카이치 총리와 회담하고 일왕과도 만날 예정”이라며 이처럼 밝혔다.

기하라 장관은 “다카이치 총리와 트럼프 대통령 간 첫 대면 회담인 만큼 정상 간 개인적 신뢰 관계를 구축하고 미일 동맹을 강화하고 자유롭고 열린 인도·태평양 실현을 위한 협력 관계를 구축하는 기회로 삼고자 한다”고 설명했다.

그는 구체적인 일정은 조율 중이라고 덧붙였다.

기하라 장관은 이날 북한의 미사일 발사와 관련해서는 “미사일 경계 데이터의 실시간 공유를 비롯해 한미일 간에 긴밀히 협력하고 있다”며 “다카이치 정부는 앞으로도 계속해 미국, 한국 등과 긴밀히 협력해 정보를 수집, 분석하면서 경계 감시에 전력을 다할 생각”이라고 말했다.

그는 국가안전보장회의를 개최할 예정은 없다고 덧붙였다.