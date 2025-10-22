[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 21일 신입직원의 입사를 기념해 부산 지역 내 취약계층의 주거환경개선을 위한 봉사활동을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 올해 입사한 신입직원 81명을 포함해 총 100여 명의 임직원이 참여했으며, 부산지역 내 독거노인, 장애인 등 취약계층 주거지 6곳에서 ▷도배작업 보조 ▷폐가구 및 생활폐기물 철거 ▷주거지 주변 환경정화 등의 활동을 펼쳤다.

신입직원 연수프로그램의 일환으로 마련된 이번 봉사활동은 새내기 직원과 임직원이 하나가 돼 주거 업역 관련 봉사활동을 펼침으로써 새내기 직원들이 조직 구성원으로서의 소속감을 높이고 지역사회와 상생을 강화하기 위해 마련됐다.

HUG 관계자는 “신입직원들이 입사 후 첫 사회공헌활동을 통해 공사의 핵심가치를 체험하고, 지역사회에 기여하는 의미 있는 시간을 보냈다”며 “앞으로도 공사가 가진 사회적 책임을 다하며 지역사회와 함께 성장하는 기관으로 자리매김하겠다”고 전했다.