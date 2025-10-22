22일 서울중앙지법에 소장 접수 허위사실 유포 채널에 법적 대응

[헤럴드경제=조범자 기자] 대한축구협회가 대표팀과 협회와 관련된 가짜 뉴스에 칼을 빼들었다. 2026 북중미 월드컵을 앞두고 허위사실을 악의적으로 제작, 유포해 사익을 추구하는 사이버 렉카들의 행태에 법적 절차를 밟고 강경 대응한다는 방침이다.

대한축구협회는 22일 “소셜미디어(SNS)와 영상 플랫폼 등에서 축구 국가대표팀과 협회 관련 허위 사실을 악의적으로 제작·유포해 진실을 왜곡하고 명예훼손을 일삼는 활동을 더 이상 간과할 수 없다고 판단했다”며 이날 서울중앙지법에 정식으로 소장을 접수했다고 밝혔다.

이와 같은 결정은 최근 들어 작성자나 제작자를 특정할 수 있는 언론 매체가 아닌 SNS 플랫폼을 통해 다수의 가짜 뉴스가 지속적으로 양산된 데 따른 것이다. 협회는 해당 뉴스가 대중에게 기정사실화돼 받아들여지는 상황이 결코 가볍지 않다는 판단이다.

대표팀 선수 및 관계자가 하지 않은 발언이나 국가대표팀 내부에 존재하지 않는 갈등 상황에 대한 허위 창작, 홍명보 대표팀 감독과 정몽규 축구협회장을 향한 의도적 인신공격의 수위가 허용 범위를 크게 넘어서기에 다각도의 조치를 취할 계획이다.

협회는 지금까지 이같은 내용들이 명백한 허위 사실이기에 특별한 조치를 취하지 않아 왔다.

하지만 ‘박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임’, ‘FIFA, 대한축구협회 징계’ 등 허무맹랑한 내용의 콘텐츠를 포함해 대표팀과 협회 관련 가짜뉴스가 최근 지속적으로 게재되고 있다. 협회는 “이에 대한 축구팬들의 우려섞인 민원까지 다수 발생함에 따라 조치를 강구하게 됐다”고 설명했다.

특히 월드컵 본선을 앞두고 협회의 운영방침에 지장을 초래하는 ‘사이버 렉카’들의 행태에 경종을 울릴 적극적인 대응이 필요하다는 내부적인 판단도 이번 결정을 이끌었다.

대한축구협회 김윤주 컴플라이언스실 실장은 “근거 없는 허위 사실을 무작위로 유포하며 여론을 선동하고 사익을 추구하는 ‘사이버 렉카’들의 행태는 결코 한국 축구 발전을 위한 건전한 비판기능과는 거리가 멀다”면서 “대표 선수단과 협회 구성원들이 무분별한 루머에 고통받지 않고 한국 축구 발전을 위한 각자의 역할을 해나갈 수 있도록 이번 소송을 포함해 가짜뉴스에 적극 대응할 계획”이라고 밝혔다.