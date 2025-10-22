2년 연속 선정, 의성읍 중심지 거리 미관 개선 탄력

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 ‘2026년 행정안전부 간판개선 사업’ 공모에 선정돼 2억 6000만 원의 사업비를 확보했다고 22일 밝혔다.

지난해 추진한 의성읍 후죽리 간판개선사업에 이어 2년 연속 공모 선정으로, 의성읍 중심지 거리의 도시미관 개선과 상권 활력 제고에 탄력이 붙게 됐다.

이번 사업은 한국지방재정공제회가 주관하며, 총사업비 4억 7300만 원을 투입해 개성 있고 조화로운 간판 정비를 진행할 계획이다.

대상 구역은 의성전통시장과 염매시장이 인접한 주요 상권으로, 사업 완료 시 깨끗하고 질서 있는 거리 환경 조성과 상권 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.

군은 한국지방재정공제회에서 진행하는 디자인 전문 컨설팅과 주민 의견 수렴 절차를 거쳐, 지역 특색을 살린 간판 디자인을 개발한 뒤 내년 10월까지 제작·설치를 완료할 계획이다.

김주수 의성군수는 “이번 간판개선사업은 지역 상권의 품격을 높이고, 주민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 거리 환경 조성의 밑거름이 될 것”이라며, “군민의 적극적인 참여와 협조로 질서 있고 아름다운 도시미관을 만들어가겠다”고 말했다.