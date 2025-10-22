[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)는 자사의 프리미엄 겨울용 타이어 브랜드 ‘윈터 아이셉트(Winter i*cept)’ 제품군이 최근 독일 5대 자동차 전문지 주관 겨울용 타이어 성능 비교 테스트에서 압도적인 성과를 잇달아 거두며 톱티어 수준의 기술력을 입증했다고 22일 밝혔다.

겨울철 일상의 안전을 지키는 타이어 ‘윈터 아이셉트 RS3(Winter i*cept RS3)’는 독일 유력 자동차 전문지 ‘아우토 빌트 알라드’와 ‘아우토 모토 운트 슈포트’에서 진행한 겨울용 타이어 테스트에서 각각 최고 영예인 ‘최우수(Exemplary)’, ‘매우 좋음(Very Good)’ 등급을 획득했다.

이 중 아우토 빌트 알라드 테스트에서는 한국타이어를 포함한 12개 유수 브랜드 215/55R17 규격의 타이어를 대상으로 눈길과 젖은 노면, 마른 노면 등 총 12개 성능 항목을 테스트했으며, ‘윈터 아이셉트 RS3’는 모든 평가 항목에서 최상위 점수를 획득하며 1위를 차지했다.

아우토 빌트 알라드는 총평을 통해 “‘윈터 아이셉트 RS3’는 겨울용 타이어의 핵심 성능 모두 균형 잡힌 퍼포먼스를 발휘했으며, 눈길과 젖은 노면에서의 제동 성능이 매우 인상적이었다”라고 말했으며, 아우토 모토 운트 슈포트도 해당 제품에 대해 “겨울용 타이어임에도 마른 노면 핸들링 성능은 여름용 퍼포먼스 타이어와 동일한 퍼포먼스를 발휘했다”며 극찬했다.

이와 함께, 겨울용 퍼포먼스 타이어 ‘윈터 아이셉트 에보3(Winter i*cept evo3)’와 SUV 전용 모델 ‘윈터 아이셉트 에보3 X(Winter i*cept evo3 X)’도 현지 유력 자동차 전문지 테스트에서 우수한 성적을 거두며 최고 수준의 겨울용 타이어 기술력을 증명했다.

윈터 아이셉트 에보3는 ‘아우토 빌트’에서 225/40R18 규격의 타이어를 장착해 진행한 테스트 결과 눈길 핸들링, 접지력 성능 평가 부문에서 뛰어난 성능으로 ‘눈길 전문가’라는 평가와 함께 ‘좋음(Good)’ 등급을 획득했다.

독일 최대 자동차 협회 ‘아데아체’ 테스트에서도 젖은 노면과 마른 노면에서의 우수한 성능을 발휘하는 동시에 높은 연비 효율과 타이어 내마모성도 인정받으며 ‘좋음(Good)’ 등급을 획득하며 글로벌 유수 브랜드와 어깨를 나란히 했다.

특히, 해당 제품은 지난 2020년부터 2022년까지 3년 연속 아우토 빌트 테스트에서 최상단에 이름을 올릴 뿐만 아니라, 지난해에는 영국 유력 타이어 전문 매체 ‘왓타이어’의 ‘2024 왓타이어 어워드’에서도 ‘올해의 겨울용 타이어’ 부문 ‘매우 추천(Highly Recommended)’ 등급을 획득하는 등 유럽 현지에서 프리미엄 겨울용 타이어로 인식되고 있다.

이외에도, ‘아우토 빌트 스포츠카’ 테스트에서 ‘윈터 아이셉트 에보3 X’는 눈길 및 젖은 노면 평가에서 탁월한 제동력, 눈길 슬라롬 평가에서는 우수한 핸들링 성능을 입증하며 ‘좋음(Good)’ 등급을 받았다.

한편, 한국타이어는 첨단 R&D 인프라를 활용한 테크놀로지 혁신을 거듭하며 겨울용 타이어 원천 기술 확보에 매진하고 있다. 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔(Hankook Technodome)’에서는 ‘인공눈 실험실’과 ‘인공 기후실’을 구축해 1년 내내 혹독한 조건에서의 테스트를 진행 중이다.

또한, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링(Hankook Technoring)’에서는 겨울철 젖은 노면 및 마른 노면 테스트, 국내 타이어 업계 최초 유럽 겨울용 타이어 전용 성능 시험장 ‘테크노트랙(Technotrac)’에서는 눈길과 빙판 등 겨울철 주행 환경에 최적화된 성능 평가를 진행하며 겨울용 타이어 기술력 향상에 박차를 가하고 있다.