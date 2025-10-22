한국공인중개사협회 대전시회 감사패 전달.
[헤럴드경제= 이권형기자] 이장우 대전시장은 22일 한국공인중개사협회 대전광역시회(회장 박문수)로부터 공로패를 받았다.

부동산 경기 침체 속 개업공인중개사와 부동산업계 전반에 대한 깊은 애정과 지원을 아끼지 않았다는 공로다.

이장우 대전시장은 “지역경제 활성화 위해 더 노력해 달라는 의미로 알고 최선을 다하겠다”고 소감을 말했다.


