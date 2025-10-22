[헤럴드경제=양대근 기자] 캐딜락은 자사의 프리미엄 3열 순수 전기 SUV ‘비스틱(VISTIQ)’이 ‘2026 독일 올해의 차(German Car of the Year 2026, GCOTY)’ 시상식에서 럭셔리 부문 수상의 영예를 안았다고 22일 밝혔다.

지난 13일(현지시간) 독일 프리드리히스하펜에서 열린 이번 행사는, 40명의 글로벌 자동차 전문가들이 디자인, 혁신성, 실용성, 성능, 가치 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정하는 유럽 최고 권위의 자동차 디자인 시상식으로 평가받는다.

비스틱은 상징적인 디자인과 7인승 3열 공간, 그리고 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이, 나이트 비전 시스템, 돌비 애트모스를 지원하는 23개 스피커 AKG 오디오 시스템 등 첨단 기술을 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다. 이처럼 첨단 기술과 디자인, 공간 활용성을 고루 갖춘 비스틱은 럭셔리 전기 SUV 세그먼트의 미래 방향을 제시한 모델로 평가받았다.

캐딜락은 지난해 ‘리릭(LYRIQ)’에 이어 올해 ‘비스틱’으로 2년 연속 GCOTY 럭셔리 부문 수상의 영예를 안았다. 이는 글로벌 자동차 제조사인 제너럴 모터스(GM)와 캐딜락 브랜드 모두에게 역사적인 성과로, GCOTY 사상 최초의 럭셔리 부문 연속 수상이자 캐딜락의 전동화 전략과 디자인 혁신이 유럽 시장에서도 공식적으로 인정받았음을 보여준다.

GCOTY 공동 창립자 옌스 마이너스는 “캐딜락 비스틱은 미래지향적 디자인과 첨단 기술, 그리고 럭셔리한 일상 활용성이 결합된 놀라운 조합으로 심사위원단에 깊은 인상을 남겼다”라며, “대담하고 현대적이며 고품격을 자랑하는 프리미엄 전기차 시장의 새로운 상징인 비스틱을 통해 캐딜락이 오랜 전통에 뿌리를 둔 미국 럭셔리를 미래로 확장하고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다”고 말했다.

글로벌 캐딜락의 부사장 존 로스는 “캐딜락은 탁월한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 시장에서 성장 모멘텀을 이어가고 있으며, 독일 올해의 차 럭셔리 부문 수상은 이러한 진전을 입증하는 결과”라며, “특히 수많은 전설적인 자동차 브랜드의 본고장이자 세계에서 가장 경쟁이 치열한 자동차 시장인 독일에서 2년 연속 럭셔리 부문을 수상한 최초의 자동차 제조사가 된 것은 캐딜락 전 직원들에게 매우 자랑스러운 성과”라고 전했다.