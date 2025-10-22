소프트웨어·AI∙이커머스∙플랫폼 등 주제 특화 AI 실무 효율화 전략∙회계 동향 공유

[헤럴드경제=노아름 기자] 삼일PwC는 지난 17일 서울 여의도 한국거래소 1층 컨퍼런스홀에서 한국거래소 회계지원센터와 공동으로 ‘IT 플랫폼 산업 회계 이슈와 인공지능(AI)기반 실무 효율화 전략 세미나’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 세미나는 급변하는 회계 환경에서 기업 실무자들에게 최신 회계 동향과 주요 회계 이슈를 설명하고, 이와 관련된 AI 기술의 실무 적용 사례를 등을 제시하기 위해 마련됐다. 행사에는 IT 플랫폼 기업의 80여 곳의 임직원 140여 명이 참석했다.

첫 번째 세션에서는 임가원 삼일PwC 디렉터가 ‘IT 플랫폼 산업의 IFRS 18 도입 영향 체크포인트’를 주제로 발표했다. 이어 두 번째 세션에서는 조홍래 파트너와 정수정 파트너가 ‘재무 및 내부통제와 AI’를 주제로 강연했다. 세 번째 세션에서는 신승엽 디렉터와 조항민 디렉터가 ‘IT 플랫폼 산업 수익인식 실무’에 대해 사례 중심으로 설명했으며, 마지막 세션에서는 이창훈 디렉터가 ‘IT 플랫폼 산업의 주요 회계 이슈’에 대해 발표했다.

정재국 삼일PwC 기술·미디어·통신(TMT) 산업 리더는 “이번 세미나는 삼일PwC의 IT 플랫폼 산업 전문가들이 심혈을 기울여 준비한 자리로, 회계 및 재무 실무자에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “한국거래소 회계지원센터와 함께 이번 산업별 전문 교육 프로그램을 정기적인 행사로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.