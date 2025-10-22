자격증 취득 지원·글로벌 경험 제공

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ올리브영은 통합 사회공헌 브랜드 ‘미라클(ME:RACLE)’을 론칭하고 자립준비청년을 위한 ‘미라클 캠페인’을 가동한다고 22일 밝혔다.

‘미라클’은 올리브영의 핵심 가치인 ‘건강한 아름다움’을 바탕으로 한다. ‘나(Me)로부터 시작된 아름다운 변화가 세상을 긍정적으로 바꾼다’는 메시지를 담고 있다.

올리브영은 시설 보호 종료 이후 홀로 사회에 나서는 자립준비청년을 ‘미라클’ 브랜드의 파트너로 선정했다. K-뷰티와 웰니스 분야 전문성과 인프라를 적극 활용해 자립 지원에 나선다.

올리브영은 K-뷰티 산업 인재 육성 프로그램 ‘마이 퍼스트 미라클’을 선보인다. 오는 11월 5일까지 지원자를 모집하고, 총 50명의 교육생을 최종 선발한다.

오는 12월 열리는 발대식을 시작으로 2026년 4월까지 5개월간 메이크업 자격증 취득 및 스킨케어 실습 등 K-뷰티를 주제로 하는 교육을 진행한다. 올리브영N 성수, 센트럴 강남 타운 등 주요 매장에서 활동하는 뷰티 컨설턴트가 직접 멘토로 참여해 실제 매장 경험을 기반으로 하는 현장형 교육 기회도 마련한다.

산업 전반의 트렌드 체득을 위해 전문 메이크업 아티스트의 강연도 진행한다. 우수한 성적으로 프로그램을 이수한 수료자에게는 미국 ‘글로벌 인사이트 트립’에 참가할 수 있는 특전도 준다. 선진 뷰티 산업 현장을 직접 찾아 글로벌 감각을 기를 수 있도록 하기 위함이다.

이 밖에도 2016년부터 이어온 ‘핑크박스 나눔 캠페인’을 새롭게 발전시킨 무상 지원 활동 ‘미라클 박스’를 운영한다. 저소득층 여성 청소년의 건강한 일상을 지원해 온 기존 취지를 바탕으로 자립을 준비하는 청년의 일상과 성장까지 의미를 확장했다. 지원 물품 역시 뷰티·라이프 제품 위주로 다양화하고 서울권에서 전국 단위로 지원 범위도 넓혔다. 미라클 브랜드 출범에 앞서 지난 7월부터 시범 운영을 시작했으며 핑크박스와 미라클 박스를 포함, 현재까지 2만5000명에게 물품을 전달했다.

올리브영 관계자는 “사회공헌 브랜드 ‘미라클’을 중심으로 자립준비청년의 자립과 성장을 돕는 진정성 있는 활동을 지속해 나갈 것”이라며 “올리브영만의 방식과 역량을 살려 고객과 브랜드사, 지역 사회 등 다양한 이해관계자와 함께 지속가능한 사회적 가치를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.