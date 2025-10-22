토스증권 리서치센터 보고서 “현시점 미국 헬스케어 산업 구조 전환기”

[헤럴드경제=유동현 기자] 토스증권이 제약 생산설비, 의료 데이터 인프라, 메디케어 어드밴티지 보험사, 효율형 병원을 헬스케어 선호 업종으로 제시했다.

토스증권 리서치센터는 22일 ‘다녀왔습니다, 워싱턴 D.C & 텍사스 - 미국에서 찾은 주목할 산업, 02. 헬스케어’ 보고서를 통해 “현시점은 미국 헬스케어 산업의 구조 전환기로 접근할 수 있다”며 이 같이 밝혔다.

보고서는 “트럼프 행정부의 헬스케어 정책은 복지적 이념이라기보다는 산업전략에 가깝다”며 “의료를 복지의 일부로 보는 동시에, 국가 경쟁력의 축으로 다지는 전략”이라고 평가했다. 이어 “정부의 긴축 방향성이 단기적으로는 헬스케어 산업 내에 불확실성을 유발하겠지만, 장기적으로는 민간 중심 혁신, 리쇼어링, AI 기반 의료 산업화로 귀결될 수 있다”고 전망했다.

트럼프 행정부는 헬스케어 분야에서 시장 메커니즘을 강화하는 기조다. 전임 바이든 행정부 시기 공공의료 확장 기조와 달리, 민간 보험 중심의 경쟁 구조 복원과 연방 지출 통제를 핵심 목표로 내세우고 있다. 다만 “트럼프 행정부의 헬스케어 정책을 단순히 ‘긴축’으로만 해석할 수는 없다”며 “예방의학 투자 확대, 만성질환 관리 강화처럼 힘을 주는 부분이 있고, 의약품 가격 인하 압박 지속도 하는 것처럼 복합적 구조로 봐야 좀 더 정확할 것”이라고 강조했다.

의약품 가격은 시장 내 경쟁을 통한 하향 안정화 방식이라 설명했다. 신약의 보험 진입 장벽을 낮추거나, 비공개적으로 가격이 결정되던 리베이트 관행을 투명화해 약을 파는 쪽(제약사)과 중개하는 쪽(PBM5)이 가격을 낮추게끔 유도하는 방안을 예로 들었다.

민영형 보험인 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage)에 대해서는 우호적인 입장이라고 평가했다. 민간 보험사에 대한 규제 완화, 지급 단가 인상, 행정 절차 간소화 등으로 민간 기업들의 경쟁 구도가 강화될 것으로 전망했다. 정부 재정 부담을 줄이면서도 의료 서비스를 효율화하려는 의도라는 설명이다.

메디케이드(저소득층 대상 보험) 확대를 억제하고, 오바마케어의 저소득층 지원금 구조도 조정 및 축소하는 방향이라 설명했다. 연방정부의 재정 개입을 줄이고, 주정부로 책임과 권한을 이양하기 위해서다.

아울러 트럼프 행정부는 1차 진료의사(Primary Care Physician)의 낮은 임금 문제와 인력 부족을 인식하고 있고, 메디케어(Medicare) 및 메디케이드(Medicaid)의 수가체계 개편을 통해 부분적인 개선을 추진하고 있다.

보고서는 “의약품 가격 통제를 최소화하고 경쟁을 통해 자율적으로 가격 인하를 유도할 경우, 미국 내 제조 기반을 가진 기업이 해외 생산 중심 기업보다 상대적으로 유리해질 전망”이라며 “실제로 트럼프 대통령이 수입 브랜드 의약품에 최대 100% 관세 부과를 시사한 이후, 유럽과 아시아 제약사들의 주가는 단기 조정세를 보인 반면 미국 내 생산설비를 확충 중인 다국적 제약사들은 시장의 주목을 받았다”고 했다.

또 “메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage)의 지급 단가 인상과 규제 완화는 보험사와 케어 플랫폼 기업의 수익성 개선으로 이어질 수 있다”며 “특히 유나이티드헬스, 휴마나, CVS(Aetna) 등은 가입자 증가세를 바탕으로 실적 안정성을 확보할 것으로 기대된다”고 했다.

보고서는 “대형 병원 체인은 수익성 악화를 우려하고 있고, 반면 커뮤니티 병원 및 지방 중소 의료기관은 상대적 수혜를 기대하고 있다“고 했다. ”향후 기대되는 미국 내 생산시설 확충과 맞물려, 자동화 장비, 품질 검증 솔루션, 공정 최적화 소프트웨어 업체가 리쇼어링의 직접 수혜군으로 분류될 수 있다”고도 했다.