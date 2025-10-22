울산시, 텃논 215㎡ 조성해 벼 재배 공직사회 청렴성 담아 ‘청렴미’ 명명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 도시 행정이 이루어지면서 민원인들의 민원 현장이기도 한 도심 속 시청에서 벼를 수확하는 이색 행사가 열려 관심을 모았다.

김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의회 의장, 시의원 등 20여 명이 21일 오후 1시 50분 시청 내 생활정원 텃논에서 한 해의 수고를 마무리하고 풍성한 울산을 기원하는 벼 베기 행사를 가졌다.

이날 벼는 지난 5월 13일 시청 생활정원에 조성된 215㎡ 규모의 논을 세 구역으로 나눠 모내기한 찹쌀(142㎡)과 멥쌀(73㎡)이었다. 벼 이름은 ‘청렴 씨앗을 심고 키우며 청렴을 실천하는 데 모두 노력하자’는 뜻에서 붙여진 ‘청렴미’.

울산시는 그동안 벼뿐만 아니라 수박·참외·호박 등 다양한 작물을 함께 길러 시청을 찾은 시민들에게 도심 속에서 자라는 생명을 공유해왔다.

김두겸 울산시장은 “청사 내 텃논의 벼가 도심 속에서 이색적인 볼거리를 제공하면서 유난히 무더웠던 여름을 견디고 잘 자랐다”며 “풍성한 결실을 맺은 벼처럼 울산시 전 공직자들도 올 한 해를 청렴하게 마무리하고자 한다”고 의미를 부여했다.