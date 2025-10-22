“케이블 기술력 국제적 인정” 전선에서 가스·오일로 사업 확장 방침

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선이 글로벌 에너지 기업들과 심해 유전 개발을 위한 신기술 개발을 추진한다고 22일 밝혔다. 이번 프로젝트를 통해 LS전선은 전선 중심의 사업을 가스 및 오일 분야로도 확장한다는 방침이다.

LS전선은 노르웨이 딥오션(DeepOcean), 에퀴노르(Equinor), 아커BP(Aker BP), 프랑스의 토탈에너지스(TotalEnergies) 등과 ‘전기 가열식 해저 파이프라인(FlowHeat)’을 공동 개발한다. 파이프라인 내부에 열선을 삽입해 저온에서도 원유가 굳지 않도록 하는 기술이다. 비용을 35% 절감하고 탄소배출을 30% 줄일 수 있어 최근에는 심해 유전 개발의 새로운 표준으로 주목받고 있다.

LS전선은 핵심 부품인 히팅 케이블을 개발해 2028년부터 단독 양산할 계획이다. 이밖에 해양 엔지니어링 기업 딥오션이 총괄을 맡고 나머지는 실증 파트너로 참여한다.

LS전선은 “이번 협력은 LS전선의 장거리 케이블 기술력과 글로벌 공급망 역량이 국제적으로 인정받은 사례”라며 “전력·통신 중심의 사업을 가스·오일 분야로 확장하는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.