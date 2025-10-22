‘KOICA 필리핀 동부사말주 공공병원 재건 사업’ 관계자 초청 연수 진행

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대아산이 ‘필리핀 동부사말 기안펠리페 아브리고 지역거점 공공병원 재건 사업’의 일환으로 보건의료 관계자들을 초청해 연수를 진행했다고 22일 밝혔다.

이 사업은 KOICA(한국국제협력단)로부터 현대아산이 위임받아 2026년까지 필리핀 동부사말주에 공공병원을 건립하는 ODA(공적개발원조) 프로젝트다.

현대아산은 병원 재건에 앞서 동부사말주 주지사 등 보건의료 및 행정 관계자 10명을 초청해 10월 13일부터 10일간 연수 프로그램을 진행했고, 21일 오후 서울 연지동 현대그룹 사옥에서 수료식을 가졌다.

수료식에는 이백훈 대표 등 현대아산 관계자를 비롯해 이번 연수 과정을 수료한 필리핀 동부사말주 에바르돈 주지사 등 보건 행정, 지역 의료 관계자 10명이 참석했다.

이 자리에서 이백훈 대표는 “연수에서 익힌 지식과 경험을 앞으로 지어질 병원에서 마음껏 펼쳐주시길 바란다”며, “현대아산은 여러분들이 필리핀 국민건강을 책임질 거목이 될 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 약속했다.

이번 초청 연수는 이화여자대학교 산학협력단이 협력해 △공공보건의료 실무 강의 △이대서울병원 등 선진 의료시스템 견학 △서울 문화 체험 등의 프로그램으로 실습 중심의 필리핀 지역 보건의료 역량 강화에 초점을 맞췄다.

현대아산은 현정은 회장이 이끄는 현대그룹의 남북경협 전문 계열사다. 2010년부터 ODA 사업을 시작해 41개국 117건의 지원 사업을 성공리에 마쳤고, 현재 KOICA 등에서 주관하는 10개국 14건의 프로젝트를 수행하고 있다.