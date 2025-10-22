코인베이스·서클 등도 연준 결제망 접근 가능성 월러 이사 “결제 혁신 속도에 연준도 발맞춰야”

[헤럴드경제=경예은 기자] 미 연방준비제도(연준, Fed)가 비은행·가상자산 기관에도 중앙은행 결제망을 열 수 있는 새로운 형태의 계정 도입을 검토하고 있다. 그동안 제도권 밖에 머물렀던 가상자산 금융기관들이 연준 결제 인프라에 직접 접근할 길이 열릴 수 있다는 점에서 금융권의 관심이 쏠린다.

21일(현지시간) 로이터는 연준이 미국 워싱턴DC에서 개최된 결제 혁신 컨퍼런스에서 “기존 은행이 아닌 결제혁신 기관들을 위한 새로운 형태의 ‘지급계정’(payment account)을 검토 중”이라고 밝혔다고 보도했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사가 직접 해당 계획을 언급하며 비은행 기관에도 연준 결제망을 제한적으로 개방하는 구상을 내놨다.

월러 이사는 이날 컨퍼런스에서 ‘스키니 마스터 계정’(skinny master account)이라는 개념을 소개했다. 그는 “결제혁신의 속에 연준도 발 맞춰야 한다”며 “해당 계정은 규모 제한 및 당좌차월(한도초과인출) 금지 등 안전장치를 전제로 빠른 심사 절차를 적용할 수 있다”고 설명했다.

스키니 마스터 계정은 그간 연준 결제망에 접근하지 못했던 가상자산 중심 금융기관에도 문을 여는 방안으로 해석된다. 다만 해당 계정은 예금 이자 지급이나 비상대출창구 이용이 불가하며, 계좌 잔액에도 상한이 설정될 전망이다.

월러 이사는 “결제 생태계와 제공자 유형이 최근 몇 년 사이 급격히 진화했다”며 “이에 부합하는 새로운 지급계정이 현재의 금융 현실을 더 잘 반영할 수 있을 것”이라고 말했다.

연준의 ‘지급계정’ 도입은 아직 초기 검토 단계지만 시행 시 미국 내 핀테크·가상자산 산업 전반에 제도권 금융 인프라 접근이라는 구조적 변화를 가져올 것으로 보인다. 가상자산 전문 매체 디크립트에 따르면 그동안 미국 내 가상화폐 거래소들은 연준 마스터 계정 부여를 받지 못해 기존 은행을 중개로 결제 서비스를 이용해왔다. 월러 이사의 계획이 현실화될 경우 코인베이스, 서클, 팍소스 등 주요 가상자산 기업들이 직접 연준 결제망에 접근할 수 있게 된다.

그러나 모든 암호화폐 관련 기관이 포함되는 것은 아니다. 크립토 뱅크 커스토디아의 케이틀린 롱 최고경영자(CEO)는 “연준이 언급한 ‘적격한 기관’(legally eligible entities) 범위가 핵심”이라며 “암호화 자산을 수탁하지만 예금을 받을 수 없는 신탁회사 등은 제외될 가능성도 있다”고 경고했다.