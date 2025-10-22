[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 ‘제4회 우리동네 컬링대회’를 연다고 밝혔다. 이번 대회는 오는 23일 금나래문화체육센터에서 오전 10시 30분부터 오후 4시 30분까지 열린다.

올해로 4회를 맞이하는 이번 대회는 장애인 생활체육에 대한 지역 주민의 수요를 충족시키고, 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 화합의 장을 마련하기 위해 기획됐다.

얼음판 위가 아닌 평지에서 손이나 보조기구를 활용해 누구나 쉽게 즐길 수 있는 ‘뉴에이지 컬링’이라는 방식으로 진행된다. 금천구 내 장애인복지 업무를 수행하는 19개 기관의 140여명 선수단이 참여해 토너먼트 및 본선 경기를 진행한다.

이와 함께 다양한 뉴-스포츠 체험 프로그램도 마련된다. 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 구역을 운영해 지역 주민들에게 새로운 경험의 기회를 제공할 것으로 보인다.

또한 페이스페이팅을 하고 머리띠, 깃발 등의 응원도구를 만들 수 있는 구역과 포토존도 운영해 지역 주민들고 함께 즐길 수 있는 자리도 마련했다.

유성훈 금천구청장은 “우리동네컬링대회는 장애인의 생활체육 활성화를 이끌어내는 뜻 깊은 행사”라며 “이번 대회가 장애와 비장애의 구분 없이 모든 주민이 함께 어울리는 생활체육의 장으로 ‘모두가 행복한 금천’으로 나아가길 기대한다”라고 말했다.