[헤럴드경제=김보영 기자] 배우 이이경이 사생활을 폭로했던 독일인 여성이 “악성 루머 퍼트리게 돼서 정말 죄송하다. AI 사진을 썼다”면서 해당 루머가 사실이 아니라면서 사과했다.

독일인 여성 A씨는 22일 “처음에는 장난으로 시작했던 글이 그렇게 많이 관심을 받을 줄 몰랐다. 근데 점점 글을 쓰고 AI 사진을 쓰고 하다 보니 점점 더 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다”며 사과 글을 게재했다.

A씨는 “이이경에 대한 악성 루머처럼 퍼트리게 돼서 정말 죄송하다. 팬심으로 시작했던 게 점점 더 감정 이입을 하게 됐다”면서 자신이 폭로했던 이이경 사생활 루머가 사실이 아님을 밝혔다.

그는 “재미로 시작한 게 점점 실제로 그렇게 된 것 같아서 죄책감을 느끼고 있다”면서 “책임을 져야 할 부분이 있다고 하면 책임지겠다. 독일인이다 보니 문장이 서투른 것 이해해달라”고 덧붙였다.

앞서 지난 20일 A씨는 자신의 블로그에 ‘이경배우님’ 등으로 저장된 한 남성과 SNS로 나눈 사생활 관련 대화를 공개하며 이 남성이 이이경이라고 주장했다. 대화 내용에는 상대방이 A씨에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 음담패설한 내용이 담겨 있어 충격을 안겼다.

이에 이이경 측은 “최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련하여 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대하여 법적 조치를 준비 중”이라면서 법정 대응을 예고했다.

이어 “위와 같은 사안에 대해서는 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다”고 전했다.