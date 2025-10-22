[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2025 all nights INCHEON 캔들라이트 콘서트’가 24일 오후 6시 인천 송도센트럴파크 UN 광장에서 개최한다.

인천관광공사는 문화체육관광부 국비 공모사업인 ‘야간관광 특화도시 조성사업’의 일환으로 열리는 ‘캔들라이트 콘서트’는 3500여 개의 LED 촛불 아래에서 고품격 클래식과 대중음악을 함께 즐길 수 있는 야간관광 콘텐츠로, 전국 야간관광 특화도시 10개 지자체와 공동 마케팅 사업으로 추진되고 있다.

2023년부터 시작해 3회째를 맞는 인천 캔들라이트 콘서트는 지난해 플라멩코 라틴 공연으로 약 2500명이 관람하는 등 큰 호응을 얻었다.

올해는 한층 더 친숙하고 대중적인 장르로 현악 4중주 ‘앙상블 아티레’가 무대에 올라 다채로운 공연을 선보인다.

이번 공연에서는 라라랜드, 가쿠지로의 여름, 캐리비안의 해적, 라이온킹, 겨울왕국, 인어공주, 토이스토리, 센과 치히로의 행방불명 등 영화·애니메이션 OST를 비롯해 콜드플레이, 비틀즈 등 인기 팝송 까지 전 세대가 공감할 수 있는 10여 곡의 풍성한 레퍼토리를 즐길 수 있다.

공연은 누구나 무료로 관람할 수 있으며 현장 프로모션을 통해 관람객에게 다양한 야간 굿즈도 증정할 예정이다.