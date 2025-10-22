“귀찮다고 전기밥솥에 쌀 절대 씻지마세요”…신장 망가지고 치매까지, 전문가 경고

[헤럴드경제=김보영 기자] 편리하다는 이유로 전기밥솥 내솥에 직접 쌀을 씻는 이들이 많다. 씻은 쌀을 옮길 필요 없이 그대로 밥을 지을 수 있기 때문이다. 그러나 이러한 습관이 반복되면 신장 기능에 악영향을 미치고 심하면 치매 위험까지 높아질 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 강상욱 상명대 화학에너지공학과 교수는 최근 유튜브 채널 ‘의사친’에서 “(내솥에서 쌀을 씻으면 코팅이 긁혀 벗겨지는데) 알루미늄 소재를 코팅한 내솥의 경우, 코팅이 벗겨지면 알루미늄이 노출된다”며 “그 상태에서 밥을 하면 알루미늄 조각이 용출돼 밥과 함께 섭취할 수 있다”고 설명했다. 그는 “알루미늄은 섭취하게 되더라도 대부분의 사람들은 신장을 통해 배출된다. 그런데 신장 기능이 떨어지면 체내에서 돌다가 서서히 축적되게 된다”며 “특히 뇌에 축적될 경우에는 치매와도 연관돼 있다는 연구 결과가 있다. 정부에서도 알루미늄 섭취를 막기 위해 알루미늄 용기에 산도 높은 음식을 보관하지 말 것을 권고하고 있다”고 덧붙