[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 1층에 겨울 인기 브랜드 ‘어그(UGG)’ 팝업 스토어를 오픈했다고 21일 밝혔다. 이번 팝업 행사는 내년 2월 말까지 진행될 예정이다. 편안한 착용감과 뛰어난 보온성으로 매년 겨울 인기 아이템인 어그는 과거 여성 고객들에게 주로 인기가 많았지만 최근에는 남성을 비롯해 키즈 제품까지 다양하게 출시되면서 전 연령대에서 인기를 끌고 있다.


