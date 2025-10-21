사업비 320억 원 투입...기업 입주공간, 회의실, 연구·생산시설 등 구축

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 옛 승주군청 소재지인 승주읍 일대가 바이오산업 특화단지로 개발된다.

21일 순천시에 따르면 승주읍에 추진 중인 ‘그린바이오 특화 지식산업센터’ 건립 사업이 최근 행정안전부 중앙투자심사를 최종 통과했다.

이번 사업은 총 사업비 320억 원(국비 160억, 도비 48억, 시비 112억)이 투입되며 오는 2027년 준공해 2028년 상반기 운영을 목표로 한다.

현재 사업 대상지(구 승주다목적회관 부지) 내 건물 철거를 진행 중이며, 완공되는 센터는 바이오 관련 기업들의 입주 공간과 연구시설, GMP 생산시설, 회의실 및 편의시설 등을 갖출 계획이다.

센터가 건립되면 남해안권 발효식품산업지원센터와 함께 관련 기업 집적과 시설·정책 지원을 통해 기업 성장의 핵심 플랫폼 역할을 수행할 전망이다.

이번 중앙투자심사 통과로 순천시 그린바이오산업 육성을 위한 전진기지 구축 사업인 ‘전남도 균형발전 300’(앵커기업 생산시설 구축)과 ‘지식산업센터’의 투자심사가 모두 마무리됐다.

시는 앞으로 승주군청 부지의 ‘전남도 균형발전 300’과 연계를 통해 원료 조달-소재 개발-제품화-유통·수출로 이어지는 원스톱 전주기 지원체계를 단계적으로 완성할 방침이다.

노관규 시장은 “그린바이오 산업을 전략적으로 육성해 양질의 일자리를 만들어 승주에 활력을 불어넣고 순천의 미래 먹거리로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.