국회 정무위 금감원 국정감사 “구성원 모두 성찰하고 반성” “금융권 KPI 제도 전면 개선”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장은 21일 금융당국 조직 개편안 논란과 관련해 “금감원의 기존 소비자보호 관행이 국민의 눈높이에 맞지 않아서 사태가 여기까지 온 데 대해 구성원 모두가 성찰하고 돌이켜보고 있다”고 말했다.

이 원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 ‘금융당국 조직 개편과 관련해 많은 혼란이 빚어졌다’는 이헌승 국민의힘 의원 지적에 “내부적으로도 반성하는 기조가 있다”면서 이같이 답했다.

그는 “조직 개편에 있어 소비자 보호를 최우선으로 하겠다”면서 “상품설계 및 유통 단계에 이르는 모든 과정에 소비자 보호를 최우선적인 중점 가치로 두겠다”고 강조했다.

금융권 핵심성과지표(KPI) 시스템을 전면 개선하겠다는 뜻도 전했다.

이 원장은 “성과지표 관련해 매우 잘못된 부분이 있었던 것 같다”면서 “어떤 상품을 출시해서 단기 실적이 좋으면 인센티브 굉장히 많이 받고 사고가 나면 책임지지 않는 일이 반복됐다”고 꼬집었다.

이어 “KPI 시스템 전면적으로 개선하겠다”며 “성과 평가를 장기로 이연하고 평가 이후 환원하는 방식으로 보완하고 있다”고 설명했다.