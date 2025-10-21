채용박람회 개막식 참석…“청년 미래가 韓 미래, 청년이 성장·도약해야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 21일 “모든 내각이 한마음이 돼서 청년 일자리 창출에 매진하겠다”고 약속했다.

김 총리는 이날 오전 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2025 상생협력 채용박람회’ 개막식에서 “청년의 미래가 곧 대한민국의 미래”이라며 이같이 말했다.

이어 “청년의 성장과 도약은 우리 사회의 활력을 제고하고 국가경쟁력을 강화하는 일”이라며 “청년 한명 한명이 취업하기 위해선 우리 모두가 힘을 합쳐야 할 것 같다”고 말했다.

이어 “청년들의 상황이 사실 어렵지 않느냐”며 “한 사회 속에서 기성세대로서 보는 마음이 무겁다. 큰 책임감을 느끼는 것이 사실”이라고 언급했다.

또 기업이 청년 채용에 나서달라는 이재명 대통령의 이전 언급을 거론, “삼성, SK, 포스코, 한화 등 주요 기업들이 적극적으로 채용 계획을 발표하며 화답해 주셨고, 협력사 500개 기업이 뜻을 모아주시면서 대통령의 당부가 현실화하고 있다”고 말하기도 했다.