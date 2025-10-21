국회 정무위 금감원 국정감사 “가상자산 2단계 입법에 반영 준비” 미 SEC 논의 등 국제 공조도 추진 중 보안사고 방지 위한 투자 강력 권고

[헤럴드경제=김은희·박성준 기자] 이찬진 금융감독원장은 21일 “디지털 자산 감독체계는 현재 레거시(전통적) 금융에 필적할 정도로 준비하고 있다”고 말했다.

이 원장은 이날 국회 정무위원회의 금감원에 대한 국정감사에서 한국형 디지털 자산 금융감독체계 준비계획을 묻는 이강일 더불어민주당 의원의 질문에 “가상자산 2단계 입법에 반영할 수 있도록 준비하고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “현재 업권별로 준비하는 부분이 있고 디지털 IT(정보기술) 분야 부원장보 라인을 중심으로 실무 준비도 하고 있다”면서 “구체적인 안은 금융위원회와 협의해 태스크포스(TF)에서 마련하고 있다”고 설명했다.

다만 “현실적으로 인력과 장비, 본격적인 투자가 필요한데 이 부분에서 애로를 겪고 있다”면서 국회의 관심 확대를 촉구했다.

국제공조 체계와 관련해선 “미국 증권거래위원회(SEC) 위원장과도 면담을 통해 논의한 부분이 있다”면서 “주요국 선행 경험을 전수받아 실패하지 않도록 최대한 그것을 필터링하려고 노력하고 있고 제도화 과정에서 많은 노하우 등이 서로 융복합할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

이 원장은 최근 롯데카드의 해킹 사고와 관련해 재발 방치책을 만들겠다는 뜻도 밝혔다.

그는 민병덕 의원이 ‘이번 사고와 관련해 금감원이 최대 수준의 제재를 해야 하고 총예산 대비 정보보호 투자 비율 기준치를 제시할 필요가 있다’고 지적하자 “현재 업권별로 디지털 자산 안전성 제고와 보안사고 방지를 위한 투자를 강력하게 권고하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “금융회사 지배구조법과 관련해 보완할 부분은 금융소비자보호법에 준하는 수준으로 강력하게 (정보보호) 투자를 촉진하고 리스크 관리, 내부통제 기준을 강화하는 내용으로 검토해 조만간 금융위와 법안을 제출할 예정”이라고 덧붙였다.

최근 불법도박 사이트가 입금 계좌번호를 손쉽게 파악하고 있다는 지적과 관련해선 “유심히 챙겨보고 있다”고 답했다.